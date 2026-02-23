यूपी में 45 हजार कर्मियों को मिला होली का तोहफा, 2100 रुपये महीना बढ़ गई सैलेरी
यूपी के सभी डिस्टलरी कर्मियों को जल्द ही बढ़े वेतन का तोहफा मिलने वाला है। क्योंकि इनका वेतन वर्षों बाद रिवाइज किया गया है। प्रमुख सचिव श्रम के हस्ताक्षर होते ही कर्मचारियों को बढ़े वेतन समेत एरियर का लाभ मिल जाएगा।
यूपी के सभी डिस्टलरी कर्मियों को जल्द ही होली का तोहफा मिलने वाला है। इन कर्मचारियों की सैलेरी रिवाइज कर दी गई है। इनकी सैलेरी में 2100 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रमुख सचिव श्रम के हस्ताक्षर होते ही कर्मचारियों को बढ़े वेतन समेत एरियर का लाभ मिल जाएगा। प्रदेश में 104 डिस्टलरियां संचालित हैं। इनमें करीब 45 हजार कर्मी कार्यरत हैं।
इनका वेतन सितंबर 2022 से रिवाइज किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वेतन रिवीजन लगातार आगे बढ़ रहा था। बीते माह श्रमायुक्त ने डिस्टलरी कर्मियों के वेतन रिवीजन को लेकर तीन पक्षीय बैठक की जिसमें कर्मचारियों के पक्ष से ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री प्रबंधन और श्रम विभाग के अधिकारियों ने वेतन वृद्धि पर मंथन किया। इसके बाद वेतन वृद्धि को लेकर आम सहमति करीब 2100 रुपये पर बनी।
सबसे अधिक टैक्स, सैलरी सबसे कम
उप्र डिस्टलरी मजदूर संघ के महामंत्री राकेश कुमार वत्स ने बताया कि वेतन वृद्धि के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 22 से 23 हजार रुपये हो जाएगा। जबकि सुपरवाइजर स्तर पर अधिकतम वेतन 28 से 30 हजार रुपये हो जाएगा। प्रदेश में उत्पाद पर अंकित एमआरपी का 50 से 65 प्रतिशत टैक्स डिस्टलरी कंपनियां सरकार को देती हैं। अफसोस की बात है कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को सामान्य जीवन यापन के लिए वेतन नहीं मिल रहा है। श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने बताया, डिस्टलरी कंपनियों के कर्मियों का वेतन रिवाइज कर दिया गया है। करीब 2100 रुपये वेतन वृद्धि व एरियर का लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर होते ही आदेश जारी हो जाएगा।
यूपी में डिस्टिलरी प्लांट को मिलेगा बढ़ावा
यूपी में औद्योगिक निवेश को गति देने और राजस्व संसाधनों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा नई आबकारी नीति 2026-27 पर मंथन किया जा रहा है। नई नीति के तहत प्रदेश में डिस्टिलरी प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सहूलियतों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। नई आबकारी नीति से निवेशकों में बढ़ेगा भरोसा आबकारी विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में विभाग ने डिस्टिलरी प्लांट्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके लिए प्रदेश में नई डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना को सरल और आकर्षक बनाया जाएगा।
