शौकीनों पर जमकर चढ़ा होली का सुरूर, यूपी के इस एक जिले में बिक गई 5 करोड़ की शराब

Mar 04, 2026 07:54 am IST संवाददाता, महाराजगंज
होली से एक दिन पहले कंपोजिट दुकानों पर अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री सबसे अधिक देखी गई। मंगलवार दोपहर से ही दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देशी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ रही, वहीं शहरी इलाकों में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब और कैन बीयर की मांग चरम पर रही।

UP News: रंगों के त्योहार होली का खुमार शौकीनों के सिर भी चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि होली की पूर्व संध्या तक यूपी के महाराजगंज जिले में शराब की बिक्री ने पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मंगलवार शाम तक जिले के शौकीनों ने पांच करोड़ रुपये से अधिक की शराब खरीद ली। दुकानों पर उमड़ी इस भारी भीड़ से जहां आबकारी विभाग का खजाना भर गया है, वहीं बुधवार को बंदी के डर से लोगों ने पहले ही स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया।

जिले में कुल 293 शराब की दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 100 कंपोजिट दुकानें हैं। इन कंपोजिट दुकानों पर अंग्रेजी शराब व बीयर की बिक्री सबसे अधिक देखी गई। मंगलवार दोपहर से ही दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देशी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ रही, वहीं शहरी इलाकों में ब्रांडेड अंग्रेजी शराब और कैन बीयर की मांग चरम पर रही। जानकारों की मानें तो देर रात तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम, दौरा पर रही आबकारी टीम

शराब दुकानों पर बढ़ती भीड़ और हुड़दंग की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। आबकारी निरीक्षक व स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं । जिससे अवैध बिक्री या मिलावटी शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके।

बंदी के डर से हुई ओवर स्टॉक खरीदारी

होली के दिन प्रशासन के निर्देशानुसार सभी मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसी ड्राई डे के कारण शौकीनों ने एक दिन पहले ही खरीदारी में पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से ही कई दुकानों पर शौकीनों की भीड़ देखने को मिली। कोई खुद के लिए तो कोई तोहफे में देने के लिए थोक भाव में अंग्रेजी शराब की खरीदारी करते हुए नजर आया। आबकारी विभाग के लिए यह होली झोली भरने वाली रही।

क्या बोले अधिकारी

महाराजगंज के जिला आबकारी अधिकारी अतुल चंद्र द्विवेदी ने बताया कि होली के अवसर पर मदिरा की मांग में स्वाभाविक बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार शाम तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिक्री पांच करोड़ के पार पहुंच गई है। जिले की सभी 293 दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को बंदी का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। किसी भी तरह की अवैध बिक्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस

होली पर यदि किसी ने नशा किया है तो बेहतर होगा कि खुद काे काबू में रखे और दूसरों की खुशियों में खलल न डाले। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होली पर पुलिस सतर्क है। पुलिस का कहना है कि त्योहार पर नशा करके उत्पात मचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

