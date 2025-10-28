Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newshoardings with photos of criminals were put up at intersections in moradabad but were removed shortly after
मुरादाबाद के चौराहों पर लगाई बदमाशों के फोटो वाली होर्डिंग, कुछ देर बाद हटा ली

मुरादाबाद के चौराहों पर लगाई बदमाशों के फोटो वाली होर्डिंग, कुछ देर बाद हटा ली

संक्षेप: मुरादाबाद के किला तिराहा, शेरुआ चौराहा, फव्वारा चौक, महिला थाने के सामने स्थित तिराहा समेत कई स्थानों पर एक होर्डिंग लगा। इस पर 24 बदमाशों की फोटो के साथ उनका पता भी दिया गया था। होर्डिंग पर ऊपर लिखा था कि...‘इन लुटेरों, छिनैती के अपराधियों से सतर्क रहें। जनहित विशेषत: महिलाएं सुरक्षा हेतु जारी।

Tue, 28 Oct 2025 02:11 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
Hoardings with photos of criminals: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रमुख चौराहों पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे लूट और छिनैती करने वाले बदमाशों के फोटो वाली होर्डिंग लगाए गए। जिसे देख लोग इस कदम को अच्छी पहल बताने लगे। हालांकि कुछ देर बाद ही उने होर्डिंग को उतरवा दिया गया। होर्डिंग पर उसे लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति का संस्था का नाम नहीं था। ये होर्डिंग किसने और क्यों लगवाए यह बताने को कोई तैयार नहीं है। उधर चर्चा है कि पुलिस ने होर्डिंग लगवाए थे, लेकिन बाद में उतरवा दिये।

सोमवार सुबह करीब 11 बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के किला तिराहा, शेरुआ चौराहा, फव्वारा चौक, महिला थाने के सामने स्थित तिराहा समेत कई स्थानों पर एक होर्डिंग लगा। जिस पर 24 बदमाशों की फोटो के साथ उनका पता भी दिया गया था। होर्डिंग पर ऊपर लिखा था कि...‘इन लुटेरों, छिनैती के अपराधियों से सतर्क रहें(जनहित विशेषत: महिलाएं सुरक्षा हेतु जारी)।

उसके नीचे दो लाइनों में 12-12 बदमाशों की कुल 24 फोटो लगी थीं, हालांकि इसे किसने और क्यों लगाया यह कुछ नहीं लिखा था। उस पर किसी भी मुद्रक या प्रकाश का नाम भी नहीं था। महिला थाने के सामने होर्डिंग लगते ही वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बदमाशों के फोटो वाली होर्डिंग देख इसे अच्छी पहल बताते हुए पुलिस-प्रशासन की तारीफ शुरू कर दी।

वहां से गुजर रही एक महिला ने रुककर होर्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि नीली टीशर्ट वाले ने मेरे घर में घुसकर लूट की थी। पूछने पर एक ने बताया कि वह लाइन पार निवासी बबलू है। उसने कहा कि वह होर्डिंग लगाने और उतारने का काम करता है। उसने कहा कि ठेकेदार के कहने पर होर्डिंग लगाया गया था, जिसे बाद में उतारने का आदेश मिला तो उतार दिए। एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना ने बताया कि उन्हें ऐसे किसी भी होर्डिंग की जानकारी नहीं है।

