यूपी में LPG किल्लत के बीच जमाखोरी; हापुड़ में एक घर से 32 सिलेंडर जब्त, केस दर्ज

Mar 13, 2026 11:10 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
हापुड़ में प्रशासन ने छापेमारी कर एक घर से 32 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 18 भरे और 14 खाली थे। डीएम के निर्देश पर कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सिलेंडरों के अवैध भंडारण के मामले में आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

ईरान-इजरायल युद्ध से पैदा हुई एलपीजी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। यूपी में भी गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुईं हैं। वहीं हापुड़ जिले में पुलिस प्रशासन ने गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीम ने बुधवार रात छापेमारी कर एक घर से 32 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। इनमें 18 भरे हुए और 14 खाली सिलेंडर शामिल हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा बलियान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं।

एक घर से 32 सिलेंडर बरामद

इसी अभियान के तहत टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में बड़ी संख्या में सिलेंडर जमा कर रखे हैं। बुधवार रात करीब 9 बजे टीम ने मौके पर छापा मारा। जांच के दौरान घर के अंदर 18 भरे हुए और 14 खाली सिलेंडर पाए गए। अधिकारियों ने सिलेंडरों के संबंध में पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी 32 सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया।आपूर्ति विभाग के अनुसार गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण नियमों के खिलाफ है। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी

हापुड़ में भी जंग के चलते एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर मारामारी मची हुई है। गैस एजेंसी के गोदामों पर गैस सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। हापुड़ के गांव टियाला में भारत गैस का गोदाम है, यहां गुरूवार की सुबह से ही घरेलू गैस सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन सुबह दस बजे तक उपभोक्ताओं की हुजुम हो गया, ऐसे में गोदाम के बाहर लंबी लंबी कतार में लगे उपभोक्ताओं में धक्का मुक्की हुई।

सिलेंडर नही मिलने पर उपभोक्ताओं का हंगामा

गुरुवार को थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में किठौर रोड पर ग्राम टियाला स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर न मिलने पर उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया। आरोप था कि इस एजेंसी से जुड़े उपभोक्ताओं को गैस डिलिवरी के ओटीपी भेजे गए। लेकिन गैस किसी और को सप्लाई कर दी गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अफसरों ने रिकार्ड की मांग की लेकिन मौजूद कर्मचारी रिकॉर्ड नहीं दिखा सकें। जिला पूर्ति विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है। पूर्ति विभाग के अफसरों का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वहीं अफसरों ने एजेंसियों के संचालकों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कालाबाजारी न की जाए और न ही कोई लापरवाही हो।

