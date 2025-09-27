HIV-AIDS spread 150 villages Moradabad reason will surprise you too यूपी के डेढ़ सौ गांवों में फैला एचआईवी-एड्स, आपको भी हैरान कर देगी वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के डेढ़ सौ गांवों में फैला एचआईवी-एड्स, आपको भी हैरान कर देगी वजह

मुरादाबाद से एक हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले में एचआईवी-एड्स का खतरा तेजी से गहराता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि करीब डेढ़ सौ गांव इसकी चपेट में भी जा चुके हैं।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादSat, 27 Sep 2025 07:50 PM
यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले में एचआईवी-एड्स का खतरा तेजी से गहराता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि करीब डेढ़ सौ गांव इसकी चपेट में भी जा चुके हैं। जिसके चलते इन गांवों को संवेदनशील घोषित करना पड़ा। खासतौर पर बिलारी, कुंदरकी और ठाकुरद्वारा ब्लॉक के गांवों में संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। नाको के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट दिशा की मैनेजर विनीता पांडेय ने बताया कि इन गांवों में जांच कराने वालों में करीब दस फीसदी लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है और सीधे तौर पर खतरे की घंटी बजा रहा है। संक्रमण फैलने के पीछे कई वजहें सामने आई हैं।

संक्रमित सुई का बार-बार इस्तेमाल, नशे की लत से जुड़ी लापरवाहियां और युवाओं में टैटू बनवाने का बढ़ता शौक प्रमुख कारण बताए गए हैं। इनमें खासकर टैटू पार्लरों पर सैनिटाइजेशन और डिस्पोजेबल सुई की अनदेखी संक्रमण का बड़ा जरिया बन रही है। नाको ने अब इन गांवों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत ग्रामीणों को सुरक्षित जीवनशैली अपनाने, जांच कराने और संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग टीमों के जरिए संदिग्ध लोगों की पहचान और त्वरित जांच सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जागरूकता और सुरक्षित व्यवहार अपनाना बेहद जरूरी है, वरना जनपद में एचआईवी-एड्स की चुनौती और गंभीर हो सकती है।

