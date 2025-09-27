यूपी के डेढ़ सौ गांवों में फैला एचआईवी-एड्स, आपको भी हैरान कर देगी वजह

यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले में एचआईवी-एड्स का खतरा तेजी से गहराता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि करीब डेढ़ सौ गांव इसकी चपेट में भी जा चुके हैं। जिसके चलते इन गांवों को संवेदनशील घोषित करना पड़ा। खासतौर पर बिलारी, कुंदरकी और ठाकुरद्वारा ब्लॉक के गांवों में संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। नाको के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट दिशा की मैनेजर विनीता पांडेय ने बताया कि इन गांवों में जांच कराने वालों में करीब दस फीसदी लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है और सीधे तौर पर खतरे की घंटी बजा रहा है। संक्रमण फैलने के पीछे कई वजहें सामने आई हैं।