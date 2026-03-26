यूपी के 5446 गो-आश्रय स्थलों की हाईटेक की निगरानी, लगाए गए 7592 सीसीटीवी कैमरे

यूपी के 5446 गो-आश्रय स्थलों की हाईटेक की निगरानी की जा रही है। 5446 गो-आश्रय स्थलों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जोड़ दिया गया है, जहां अब तक कुल 7592 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं।

यूपी में गोवंश संरक्षण को हाईटेक से जोड़ते हुए एक बड़ा और प्रभावी कदम उठाया गया है। प्रदेश भर में संचालित 5446 गो-आश्रय स्थलों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जोड़ दिया गया है, जहां अब तक कुल 7592 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। यह पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि गोवंश की सुरक्षा और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने का भी मजबूत माध्यम बन रही है।

पशुओं के खान-पान, स्वास्थ्य, साफ-सफाई की 24 घंटे निगरानी संभव इससे गोआश्रय स्थलों की 24×7 निगरानी संभव हो गई है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पशुओं के खान-पान, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। यह व्यवस्था प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत कर रही है। साथ ही सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी खराबी की स्थिति में तत्काल सुधार कराया जाए। वहीं अधिकारियों को समय-समय पर स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।



एकीकृत और सुदृढ़ निगरानी तंत्र होगा विकसित पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार, यह डिजिटल निगरानी प्रणाली प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ-साथ आम जनता के विश्वास को भी सुदृढ़ कर रही है। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है। वर्तमान में 56 जिलों में कमांड एवं कंट्रोल रूम सक्रिय हैं, जहां से इन कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि शेष 19 जनपदों में सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के माध्यम से जल्द ही कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इससे पूरे प्रदेश में एकीकृत और सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित होगा।