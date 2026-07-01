20 सेकंड में 8 बार मारीं चप्पलें, जड़े 11 थप्पड़, बीच सड़क देवर ने भाभी पर किया हमला; कपड़े भी फाड़े

कानपुर देहात में बीच सड़क पर हंगामा हो गया। एक देवर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी भाभी और भाई को चप्पलों से पीटने लगा। वह दोनों पर लगातार चप्पलें और थप्पड़ बरसा रहा था। इस दौरान उसने भाभी के कपड़े भी फाड़ डाले।वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर देवर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक देवर ने अपने दोस्त संग बीच सड़क अपनी भाभी और भाई पर हमला बोल दिया। पति और तीन साल की बेटी संग ससुराल गई महिला को दोनों ने सड़क पर चप्पलों से पीटा। इस दौरान महिला के कपड़े तक फाड दिए। बुधवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 20 सेकंड के वायरल वीडियो में आरोपितों ने महिला को ताबड़तोड़ 8 चप्पलें और 11 थप्पड़ जड़े। उसके पति को भी पीटा। मारपीट के दौरान दंपत्ति की तीन साल की बेटी भी गिरकर चुटहिल हो गई। बेरहमी से हुई पिटाई के बाद महिला बेसुध होकर बीच सड़क पर गिर पड़ी। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर देवर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना, कानपुर देहात के गुजैनी क्षेत्र की है। यहां की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि 15 साल पहले उनकी शादी बर्रा–8 निवासी फर्नीचर कारीगर से हुई थी। महिला के मुताबिक ससुराल के पास रहने वाला संदीप सचान उन पर बुरी नजर रखता था। विरोध करने पर आए दिन ससुरालीजनों से झगड़ा होता था। जिस पर वह डेढ़ साल पहले ससुराल छोड़ कर किराए के मकान में रहने चली गई थीं। पिछले 15 दिनों से पति बीमार चल रहे थे, जिस पर वह ससुराल में रहने के लिए बातचीत करने मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे पति और तीन साल की बेटी के साथ गई थी। जब वह पहुंची तो ससुरालीजनों ने विरोध किया। इस दौरान देवर और इलाके में रहने वाले उसके दोस्त संदीप ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

विरोध करने पर उनके कपड़े फाड़ कर घर से निकाल दिया। पीड़िता के मुताबिक, वह पति व बेटी के साथ बाइक से शिकायत करने के लिए थाने जा रही थीं, इसी दौरान देवर ने एक के बाद एक दो थप्पड़ जड़ दिए। उसके पीछे संदीप भी दौड़कर आया और फिर दोनों ने उन्हें चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। पति के विरोध करने पर पति पर भी थप्पड़ों की अंधाधुंध बौछार कर दी। मारपीट के दौरान बाइक गिरने से तीन साल की बेटी चुटहिल हो गई। बेरहमी से पिटाई के बाद विवाहिता सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ीं। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। बुधवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुजैनी पुलिस हरकत में आई। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपित संदीप सचान और देवर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।