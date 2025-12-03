लखनऊ में हिट एंड रनः नाबालिग ने 140 की स्पीड से दौड़ाई कार, टक्कर से 7 फीट उछल गया बाइक सवार
यूपी की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नाबालिग ने 140 की स्पीड़ से कार दौड़ाकर बाइक सवार को इतनी तेज ठोकर मारी कि वह सात फिट उछलकर कार की बोनट पर गिरकर बेहोश हो गया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों संग शराब के नशे में जा रहे नाबालिग ने 140 की स्पीड़ से कार दौड़ाकर बाइक सवार को इतनी तेज ठोकर मारी कि वह सात फिट उछलकर कार की बोनट पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद कार चालक ने दो स्कूटी सवारों को भी टक्कर मार दी। इलाज के बाद पीड़ित ने नाबालिग कार चालक व दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू की है।
गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर- 4 निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार रात को वह बाइक से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में पीछे से एक कार करीब 130/140 की गति से आई और उनको जोरदार ठोकर मार दी। आरोप है कि कार की टक्कर इतनी तेज थी, कि वह 6-7 फिट ऊपर उछलकर कार की बोनट पर जा गिरे और बेहोश हो गए। इसके बाद कार ने दो अन्य स्कूटी सवारों को टक्कर मारने के बाद वहीं पर खड़ी हो गई।
पीड़ित का कहना है कि नाबालिग चालक कार के मालिक का बेटा है। कार में चार लोग सवार थे। आरोप है कि सभी शराब के नशे में धुत थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कार नंबर, उसके चालक, आदित्य चटर्जी, राघव अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चालक नाबालिग है कि नहीं, इसकी जांच कर की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डीसीएम की टक्कर से छात्र घायल साथियों ने अस्पताल में कराया भर्ती
वहीं रहीमाबाद में बुधवार सवेरे साइकिल से घर से स्कूल जा रहे कक्षा 9 के छात्र को डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें छात्र शनि घायल हो गया। स्कूल गेट पर हुई दुर्घटना की जानकारी मिलते ही तमाम छात्र स्कूल के बाहर आ गए और पुलिस की गाड़ी में छात्र को ले जा कर अस्पताल में भर्ती कराया। बुधवार सवेरे शनि गौतम निवासी मवई कला साइकिल से रहीमाबाद दरोगा चक्की के पास सुरेश चंद्र द्विवेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहीमाबाद के गेट के पास पहुंचे छात्र को लखनऊ की तरफ से आ रही डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना होते ही तमाम छात्र स्कूल के बाहर आ गए मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक की सरकारी गाड़ी से साथी घायल छात्र को पुलिस की मदद से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने चालक प्रेम कुमार निवासी तिलक खेड़ा रहीमाबाद को डीसीएम सहित कब्जे में ले लिया है।