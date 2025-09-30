history-sheeter who had gone to court to marry his girlfriend was murdered his throat was slit broad daylight प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने कचहरी गए हिस्ट्रीशीटर की हत्या, दिनदहाड़े चाकू से गला रेता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newshistory-sheeter who had gone to court to marry his girlfriend was murdered his throat was slit broad daylight

बुलंदशहर में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद हिस्ट्रीशीटर मौके से फरार हो गया। कचहरी में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 30 Sep 2025 06:06 PM
यूपी के बुलंदशहर में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद हिस्ट्रीशीटर मौके से फरार हो गया। कचहरी में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की शिनाख्त नयीफ अंसारी के रूप में हुई है। नयीफ हिस्ट्रीशीटर है। उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वह कोर्ट मैरिज के लिए प्रेमिका संग फोटो खिंचवाने एक दुकान में पहुंचा था। इसी दौरान उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, मोहल्ला नरसल घाट निवासी नयीफ अंसारी शहर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर था और उस पर लूट और चोरी सहित कई मामले दर्ज थे। नयीफ का अपनी फुफेरी बहन (प्रेमिका) के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि नयीफ तीन दिन पूर्व ही युवती को लेकर घर से भागा था। दोनों शादी करना चाहते थे, इसिलए वह मंगलवार को प्रेमिका के साथ कचहरी पहुंचा था। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों को फोटो की जरूरत थी। दोनों गेट नंबर-4 के पास करीब साढ़े तीन बजे नयीफ और युवती फोटो खिंचाने के लिए पहुंचे, तभी तीन युवक और एक महिला सहित कुछ हमलावरों के साथ वहां आ धमके।

हमलावरों ने मौका देखते ही नयीफ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमलावरों ने इतनी बेरहमी से वार किया कि नयीफ का गला रेत दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर घटनास्थल पर चाकू छोड़कर फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस घटना से कचहरी परिसर के बाहर हड़कंप मच गया।

प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक और कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और युवती के परिजनों की नाराजगी मुख्य कारण है, जिसे ऑनर किलिंग के रूप में देखा जा रहा है। एएसपी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर मिलने पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

