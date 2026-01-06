Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newshistory-sheeter who had gone fishing Badaun was shot dead and his body was dumped crossroads another village
मछली पकड़ने गए हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, दूसरे गांव के तिराहे पर फेंका शव

संक्षेप:

बदायूं में गंगा में मछली पकड़ने गए हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके शव को दूसरे गांव के तिराहे पर फेंक दिया गया। परिवार के लोग गांव के ही दूसरे हिस्ट्रीशीटर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

Jan 06, 2026 02:29 pm ISTDinesh Rathour बदायूं/उसहैत
यूपी के बदायूं में गंगा में मछली पकड़ने गए हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके शव को दूसरे गांव के तिराहे पर फेंक दिया गया। परिवार के लोग गांव के ही दूसरे हिस्ट्रीशीटर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मरने वाला 44 वर्षीय युवक अंतरराज्यीय बदमाश था। इसके खिलाफ प्रदेश के अलावा कई राज्यों में लूट, चोरी के मुकदमे हैं। सूचना के बाद उसहैत थाना पुलिस संग एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। हिस्ट्रीशीटर के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। नये साले छह दिन में बदायूं जिलें में हत्या की यह चौथी वारदात है।

उसहैत के अहमद नगर बछौरा गांव निवासी राजाराम 44 वर्ष पुत्र भूमिराज भुर्जी बीती रात घर से गंगा किनारे खेत में जाने की बात कहकर निकला था। राजामराम के भाई के मुताबिक रात के समय गांव के ही एक हिस्ट्रीशीटर ने उसको मछली पकड़ने के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। गोली पेट में मारी। उसके शव को मुगर्रा जरासी गांव के तिराहे पर फेंक दिया गया।

सुबह के समय जब गावं के लोग वहां से गुजरे तो युवक का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना उसहैत थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने बाद पुलिस मौक पर पहुंची तब तक ग्रामीणों ने युवक की पहचान राजाराम भुर्जी के रूप में कर दी जानकारी मिलते ही राजाराम के परिजन भी मौके पर पहुंचे। मृतक के भाई ने बताया कि राजाराम को गोली गांव के ही हिस्ट्रीशीटर अफसर अली ने मारी है। दोनों के बीच मछलियों को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मृतक राजाराम हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ कई प्रदेशों में लूट, चोरी की घटनाओं में मामले दर्ज हैं। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में यहां आती रहती थी। हत्या की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर रवाना हो गये।

Dinesh Rathour

Dinesh Rathour
