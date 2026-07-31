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लव अफेयर में मर्डर! हिस्ट्रीशीटर को मारकर सड़क किनारे फेंका, जमानत पर बाहर आया था

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, फतेहपुर
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फतेहपुर के बकंधा रोड पर भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश गुप्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका है। मौके से शराब की बोतल, प्लास्टिक के गिलास, नमकीन के पैकेट और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Crime Scene (Symbolic Photo)
क्राइम सीन (सांकेतिक फोटो)

फतेहपुर जिले के बकंधा रोड पर भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह एक हिस्ट्रीशीटर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि उसकी हत्या कर शव वहां फेंका गया। घटनास्थल से शराब की बोतल, प्लास्टिक के गिलास, नमकीन के पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब सात बजे पुलिस को सूचना मिली कि अस्ती जाने वाले कच्चे मार्ग पर एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मृतक के सिर के पीछे चोट के निशान थे। शव के पास शराब की एक बोतल, चार प्लास्टिक के गिलास, कुछ नमकीन के पैकेट और एक मोबाइल फोन पड़ा था। मृतक की पहचान रामप्रकाश गुप्ता निवासी राधानगर के रूप में हुई। वह हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। वह चोरी में जेल गया था और 10 अप्रैल को जमानत पर छूटा था। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया, मृतक के पिता रामसजीवन की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है।

मकान बेचकर किराए पर रह रहा था

हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश की आदतों से उसके परिजन परेशान हो चुके थे। रामप्रकाश के पिता रामसजीवन के नाम पर राधानगर के खुशवक्त राय नगर में एक मकान था। जिसमें रामप्रकाश रहता था, लेकिन आये दिन पिता से रुपयों की डिमांड कर मारपीट गाली गलौज करता था। जिससे परेशान होकर रामसजीवन ने साल 2018 में मकान को 75 लाख रुपये में बेच दिया था। मकान बिक्री से मिली रकम में साढ़े 27 लाख रामप्रकाश को मिले थे। दस लाख रुपये उसकी मासूम बेटी के नाम खाते में जमा हो गए । शेष साढ़े 37 लाख रुपये पिता रामसजीवन लेकर बेटी नेहा के यहां सुमेरपुर हमीरपुर में रहने लगे । रामप्रकाश शहर के नासेपीर मोहल्ले में एक मकान में किराये का कमरा लेकर रहने लगा था।

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हिस्ट्रीशीटर की हत्या की आशंका

बकंधा रोड में मिले हिस्ट्रीशीटर के शव को देख प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस भी मान कर चल रही है कि रामप्रकाश साथियों के साथ यहां पहुंचा पहले शराब पार्टी हुई इसके बाद किसी वजनी चीज से उसके सिर के पिछले हिस्से में हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। रामप्रकाश के साथ कौन लोग शराब पार्टी में शामिल थे। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। वहीं मृतक रामप्रकाश का आपराधिक इतिहास रहा है। राधानगर थाने में उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी के चार मुकदमें दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीटर की कार्रवाई भी हो चुकी थी। सदर कोतवाली में भी उसके खिलाफ मुकदमें दर्ज थे। कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में इसी साल फरवरी में रामप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। रामप्रकाश अपने पिता का इकलौता बेटा था। एक बहन है ।

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एक महिला से हो गई थी नजदीकी

पुलिस जांच में सामने आया है कि रामप्रकाश की एक महिला से नजदीकी हो गई थी। महिला बकंधा गांव के आस-पास की ही है। इसके अलावा जिस मकान में किराये से रामप्रकाश रहता था वहां भी रुपये खर्च करता था। चर्चा है कि रामप्रकाश ने एक स्कूटी भी खरीद कर दी थी। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि रामप्रकाश की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है।

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