हिस्ट्रीशीटर भाइयों ने फिर कर दिया कांड, जेल से छूटते ही दिखाई 'हाथ की सफाई', फिर पहुंचे हवालात

अलीगढ़ के क्वार्सी और महुआखेड़ा थाना क्षेत्रों में शिक्षक व भाजपा नेता के बंद मकानों में हुई चोरी का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। जेल से दो दिन पहले छूटकर आए आरोपी ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई के साथ मिलकर हाथ की सफाई दिखाई थी।

Aligarh News: अलीगढ़ के क्वार्सी और महुआखेड़ा थाना क्षेत्रों में शिक्षक व भाजपा नेता के बंद मकानों में हुई चोरी का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। जेल से दो दिन पहले छूटकर आए आरोपी ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई के साथ मिलकर हाथ की सफाई दिखाई थी। दोनों ने मिलकर एक घर में कांड कर दिया। ज्यादा दिनों तक दोनों बाहर नहीं रह सके। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके फिर से हवालात में डाल दिया। इनके पास से 10 लाख रुपये के आभूषण व 60 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। हालांकि आरोपी का एक भाई व अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि चार अप्रैल की रात को दो मकानों में चोरी हुई थी। मामले में अलग-अलग मुकदमे दर्ज करके सीओ तृतीय सर्वम सिंह व सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। इसमें इलेक्ट्रानिक व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर क्वार्सी इंस्पेक्टर शिवप्रसाद सिंह की टीम ने दो आरोपियों को दबोच लिया। इनमें निशातबाग निवासी समीर उर्फ सत्रू व उसका भाई सहरान उर्फ फैजान हैं। समीर घटना से दो दिन पहले से जेल से छूटकर आया था। जबकि सहरान थाना क्वार्सी का हिस्ट्रीशीटर है। इनके पास से शत-प्रतिशत माल बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गईं। गुरुवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया।

इनके मकानों में हुई थी चोरी दादों क्षेत्र के गांव नाय-भाय निवासी प्रबुद्ध दीक्षित ने महुआखेड़ा क्षेत्र में विनय नगर में मकान बना रखा है। हालांकि बेटे की पढ़ाई के चलते वे फिलहाल मथुरा के कोसी क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे हैं। वहीं निजी स्कूल में शिक्षक हैं। चार अप्रैल की रात को बदमाश पहले इनके मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे थे। इसी बीच बगल के मकान में रहने वाले प्रबुद्ध के भाई लक्ष्मीकांत आ गए, जिन्हें देख आरोपी भाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी कि दूसरी घटना क्वार्सी क्षेत्र के नर्मदा विहार में भाजपा के एससी मोर्चा के जिला महामंत्री उदयवीर सिंह के मकान में हुई थी। उदयवीर पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव दत्ताचोली के रहने वाले हैं और वर्तमान प्रधान भी हैं।

की-पैड फोन छोड़ गए थे बदमाश पुलिस ने जांच में पता चला कि महुआखेड़ा क्षेत्र में चोरी में सफल न होने के चलते आरोपियों ने दूसरी घटना की थी। इसी दौरान उनका एक की-पैड फोन वहीं छूट गया था। वहीं, चाल-ढाल से पुलिस को समीर व सहरान पर शक हुआ। जांच में पाया गया कि फोन को यही लोग प्रयोग कर रहे थे।

कबाड़ी व फेरी वाला बनकर करते थे रैकी यह गिरोह करीब छह साल से सक्रिय है। ये लोग कबाड़ी या फेरी वाला बनकर दिन में घरों की रैकी करते थे। समीर पर क्वार्सी, महुआखेड़ा थानों में छह मुकदमे, जबकि सहरान पर क्वार्सी व महुआखेड़ा थानों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। समीर का भाई व परिवार का एक अन्य सदस्य भी घटना में शामिल था, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।

ये सामान हुआ बरामद एक गले का हार, तीन चेन, एक मंगलसूत्र, दो कंगन, एक माथे का टीका, एक अंगूठी, एक गले का पेंडल, चार कान के टॉक्स, एक नाक की लौंग, छह जोड़ी पाजेब, एक हाथ का ब्रेसलेट, पांच जोड़ी बीछिया, चार सिक्के, 11 टुकड़े आभूषण के व 60 हजार रुपये बरामद हुए हैं।