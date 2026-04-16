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हिस्ट्रीशीटर भाइयों ने फिर कर दिया कांड, जेल से छूटते ही दिखाई 'हाथ की सफाई', फिर पहुंचे हवालात

Apr 16, 2026 09:33 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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अलीगढ़ के क्वार्सी और महुआखेड़ा थाना क्षेत्रों में शिक्षक व भाजपा नेता के बंद मकानों में हुई चोरी का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। जेल से दो दिन पहले छूटकर आए आरोपी ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई के साथ मिलकर हाथ की सफाई दिखाई थी।

हिस्ट्रीशीटर भाइयों ने फिर कर दिया कांड, जेल से छूटते ही दिखाई 'हाथ की सफाई', फिर पहुंचे हवालात

Aligarh News: अलीगढ़ के क्वार्सी और महुआखेड़ा थाना क्षेत्रों में शिक्षक व भाजपा नेता के बंद मकानों में हुई चोरी का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। जेल से दो दिन पहले छूटकर आए आरोपी ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई के साथ मिलकर हाथ की सफाई दिखाई थी। दोनों ने मिलकर एक घर में कांड कर दिया। ज्यादा दिनों तक दोनों बाहर नहीं रह सके। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके फिर से हवालात में डाल दिया। इनके पास से 10 लाख रुपये के आभूषण व 60 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। हालांकि आरोपी का एक भाई व अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि चार अप्रैल की रात को दो मकानों में चोरी हुई थी। मामले में अलग-अलग मुकदमे दर्ज करके सीओ तृतीय सर्वम सिंह व सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। इसमें इलेक्ट्रानिक व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर क्वार्सी इंस्पेक्टर शिवप्रसाद सिंह की टीम ने दो आरोपियों को दबोच लिया। इनमें निशातबाग निवासी समीर उर्फ सत्रू व उसका भाई सहरान उर्फ फैजान हैं। समीर घटना से दो दिन पहले से जेल से छूटकर आया था। जबकि सहरान थाना क्वार्सी का हिस्ट्रीशीटर है। इनके पास से शत-प्रतिशत माल बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गईं। गुरुवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया।

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इनके मकानों में हुई थी चोरी

दादों क्षेत्र के गांव नाय-भाय निवासी प्रबुद्ध दीक्षित ने महुआखेड़ा क्षेत्र में विनय नगर में मकान बना रखा है। हालांकि बेटे की पढ़ाई के चलते वे फिलहाल मथुरा के कोसी क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे हैं। वहीं निजी स्कूल में शिक्षक हैं। चार अप्रैल की रात को बदमाश पहले इनके मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे थे। इसी बीच बगल के मकान में रहने वाले प्रबुद्ध के भाई लक्ष्मीकांत आ गए, जिन्हें देख आरोपी भाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी कि दूसरी घटना क्वार्सी क्षेत्र के नर्मदा विहार में भाजपा के एससी मोर्चा के जिला महामंत्री उदयवीर सिंह के मकान में हुई थी। उदयवीर पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव दत्ताचोली के रहने वाले हैं और वर्तमान प्रधान भी हैं।

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की-पैड फोन छोड़ गए थे बदमाश

पुलिस ने जांच में पता चला कि महुआखेड़ा क्षेत्र में चोरी में सफल न होने के चलते आरोपियों ने दूसरी घटना की थी। इसी दौरान उनका एक की-पैड फोन वहीं छूट गया था। वहीं, चाल-ढाल से पुलिस को समीर व सहरान पर शक हुआ। जांच में पाया गया कि फोन को यही लोग प्रयोग कर रहे थे।

कबाड़ी व फेरी वाला बनकर करते थे रैकी

यह गिरोह करीब छह साल से सक्रिय है। ये लोग कबाड़ी या फेरी वाला बनकर दिन में घरों की रैकी करते थे। समीर पर क्वार्सी, महुआखेड़ा थानों में छह मुकदमे, जबकि सहरान पर क्वार्सी व महुआखेड़ा थानों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। समीर का भाई व परिवार का एक अन्य सदस्य भी घटना में शामिल था, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।

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ये सामान हुआ बरामद

एक गले का हार, तीन चेन, एक मंगलसूत्र, दो कंगन, एक माथे का टीका, एक अंगूठी, एक गले का पेंडल, चार कान के टॉक्स, एक नाक की लौंग, छह जोड़ी पाजेब, एक हाथ का ब्रेसलेट, पांच जोड़ी बीछिया, चार सिक्के, 11 टुकड़े आभूषण के व 60 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

ये रहे टीम में शामिल

इंस्पेक्टर क्वार्सी शिवप्रसाद सिंह, एसआई विक्रम सिंह, एसआई शाहिद अली, महिला एसआई निशा उज्जवल, एसआई अर्जुन सिंह, कांस्टेबल अभिषेक कुमार, उज्जवल कुमार, अजीम खान, सनी कुमार, महिला कांस्टेबल अनुपम कुमारी शामिल हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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