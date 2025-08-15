history sheeter who went to celebrate birthday with friends was murdered and his body was thrown in road दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गए हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर लाश बीच सड़क फेंकी, मेरठ में वारदात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मेरठ में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर शव को मवाना थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर फेंक दिया गया। हिस्ट्रीशटर एक दिन पहले अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए निकला था। फिलहाल हत्या का कारण नहीं पता चल सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सुराग की कोशिश में जुटी है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 11:38 PM
मेरठ में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर शव को मवाना थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर फेंक दिया गया। हिस्ट्रीशटर एक दिन पहले अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए निकला था। फिलहाल हत्या का कारण नहीं पता चल सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सुराग की कोशिश में जुटी है। मारा गया हिस्ट्रीशीटर गंगानगर थाने की लिस्ट में दर्ज है। फिलहाल ई-रिक्शा चलाता था। मामले के खुलासे और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए मवाना पुलिस ने दो टीमें तैयार की हैं।

अंकित उर्फ आदि मीनाक्षीपुरम गली नंबर एक थाना गंगानगर का रहने वाला था। गंगानगर थाने का ही वह हिस्ट्रीशीटर भी था। अंकित गुरुवार की रात अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए घर से निकला था। रात में घर नहीं लौटा। उसका फोन भी नहीं लग रहा था तो परिवार वाले परेशान हो गए। आसपास और परिचितों में उसकी तलाश की। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो शुक्रवार की दोपहर परिवार के लोग गंगानगर थाने पहुंचे। अंकित की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देते हुए उसके घर नहीं पहुंचने की बात कही।

इसी बीच, मवाना पुलिस को गंगानगर पुलिस से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति का शव बिजनौर मार्ग पर फेंका गया है। परिजन वहां पहुंचे तो शव अंकित का ही था। शव देखते हुए परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि पुरानी किसी रंजिश या दोस्तों के साथ विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अफसरों ने भी मौके का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए सुराग हासिल करने की कोशिश में जुटी है। मवाना पुलिस ने वारदात के खुलासा के लिए दो टीमें तैयार की हैं। दोनों टीमें कई एंगल पर जांच में जुट गई हैं। परिजनों से भी इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है।

