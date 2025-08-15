दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गए हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर लाश बीच सड़क फेंकी, मेरठ में वारदात

मेरठ में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर शव को मवाना थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर फेंक दिया गया। हिस्ट्रीशटर एक दिन पहले अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए निकला था। फिलहाल हत्या का कारण नहीं पता चल सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सुराग की कोशिश में जुटी है।

मेरठ में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर शव को मवाना थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर फेंक दिया गया। हिस्ट्रीशटर एक दिन पहले अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए निकला था। फिलहाल हत्या का कारण नहीं पता चल सका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सुराग की कोशिश में जुटी है। मारा गया हिस्ट्रीशीटर गंगानगर थाने की लिस्ट में दर्ज है। फिलहाल ई-रिक्शा चलाता था। मामले के खुलासे और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए मवाना पुलिस ने दो टीमें तैयार की हैं।

अंकित उर्फ आदि मीनाक्षीपुरम गली नंबर एक थाना गंगानगर का रहने वाला था। गंगानगर थाने का ही वह हिस्ट्रीशीटर भी था। अंकित गुरुवार की रात अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए घर से निकला था। रात में घर नहीं लौटा। उसका फोन भी नहीं लग रहा था तो परिवार वाले परेशान हो गए। आसपास और परिचितों में उसकी तलाश की। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो शुक्रवार की दोपहर परिवार के लोग गंगानगर थाने पहुंचे। अंकित की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देते हुए उसके घर नहीं पहुंचने की बात कही।