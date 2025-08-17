history sheeter who escaped from the district hospital was caught by the police within 5 hours हथकड़ी तोड़कर जिला अस्पताल से भागा हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने 5 घंटे में दबोचा, हेड कांस्टेबल समेत 2 सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हथकड़ी तोड़कर जिला अस्पताल से भागा हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने 5 घंटे में दबोचा, हेड कांस्टेबल समेत 2 सस्पेंड

बदायूं के जिला अस्पताल में रासत से फरार हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने महज पांच घंटे में ही शेखूपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की फरारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं, आरोपी की निगरानी में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बदायूंSun, 17 Aug 2025 10:02 PM
बदायूं के जिला अस्पताल में पुलिस की हिरासत से फरार हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र को पुलिस ने महज पांच घंटे में ही सिविल लाइंस कोतवाली के शेखूपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की फरारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। वहीं, आरोपी की निगरानी में तैनात हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और कांस्टेबल कुशहर की लापरवाही उजागर होने पर दोनों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र ने इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहसनपुर गांव के रहने वाले दरोगा मनवीर सिंह की मां ज्ञानदेवी उर्फ रातरानी की 11 अगस्त की देर रात लूट के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात के पांच दिन बाद अलीपुर के जंगल में शुक्रवार रात मुठभेड़ के दौरान धीरेंद्र को गिरफ्तार किया था। पैर में गोली लगने पर उसे इलाज के लिए रुदायन सीएचसी में भर्ती कराया गया था। बाद में जेल भेजा गया लेकिन जेल के अस्पताल से धीरेंद्र को एक्स-रे के लिए दोबारा जिला अस्पताल लाया गया लेकिन छुट्टी होने की वजह से एक्स रे नहीं हो पाया जिसकी वजह से उसे हड्डी वार्ड में भर्ती किया गया था।

रविवार सुबह 5:30 बजे वार्ड की निगरानी में तैनात हेड कांस्टेबल व सिपाही सो गए। इसी दौरान धीरेंद्र हथकड़ी निकालकर पानी की पाइप के सहारे दीवार फांदकर शिवपुरम और गांधीनगर होते हुए ई रिक्शा से शेखूपुर स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान सिविल लाइंस, सदर कोतवाली, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीमों ने उसे दबोच लिया। पुलिस टीमें थोड़ी देर और कर देते तो शायद धीरेंद्र ट्रेन से कहीं निकल जाता और पुलिस की मुश्किल बढ़ जाती।

इस मामले में एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र का इरादा भागकर अपने लिए वकील करना था। पुलिस की चार टीमों ने लगातार ट्रैकिंग की और पांच घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर पुलिस 20 मिनट भी लेट होती तो आरोपी ट्रेन पकड़कर भाग जाता। चारों टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा।

