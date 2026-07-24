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अमरोहा में हिस्ट्रीशीटर की चाकू गोदकर हत्या; चेहरा भी कुचला, 10 दिन पहले जमानत पर आया था

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, नौगावां सादात (अमरोहा)
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अमरोहा के डिलारी थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर इदरीस (43) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के लिए चेहरा भी कुचल दिया गया। शव आम के बाग में मिला। पुलिस ने मोबाइल से पहचान कर जांच शुरू की। इदरीस पर चोरी-नकबजनी समेत 15 मुकदमे दर्ज थे और वह हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा था।

History-sheeter murdered in Amroha
अमरोहा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या

अमरोहा के डिलारी थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा भी कुचल दिया। हत्या के बाद शव को थाना क्षेत्र के गांव कुमखिया के पास स्थित आम के बाग में फेंककर फरार हो गए। गुरुवार सुबह बाग स्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जेब से मिले मोबाइल के जरिए मृतक की पहचान हुई। एसपी लखन सिंह यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 43 वर्षीय इदरीस पुत्र अली मोहम्मद निवासी गांव मासूमपुर, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद के रूप में हुई। वह डिलारी थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी समेत 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में बिजनौर जेल में बंद था और 13 जुलाई को जमानत पर रिहा हुआ था।

झाड़ियों में मिला हिस्ट्रीशीटर का खून से लथपथ शव

गांव कुमखिया से मुरादाबाद जाने वाले मार्ग पर कस्बा उमरी निवासी मोहम्मद असलम का आम का बाग है। गुरुवार सुबह करीब सात बजे वह बाग की देखरेख के लिए पहुंचे तो झाड़ियों में खून से लथपथ शव पड़ा देखा। सूचना पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। इसके बाद सीओ अवधभान भदौरिया और प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एसपी लखन सिंह यादव और एएसपी अखिलेश भदौरिया ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

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मोबाइल में दर्ज नंबरों पर संपर्क से शिनाख्त

जांच के दौरान पुलिस ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की मदद से साक्ष्य जुटाए। मृतक के गले और शरीर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान मिले। पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसका चेहरा भी बुरी तरह कुचला गया था। सिर पर भी गंभीर चोट के निशान पाए गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग मृतक की पहचान नहीं कर सके। तलाशी के दौरान जेब से मिले मोबाइल की डायल लिस्ट में दर्ज नंबरों पर संपर्क करने के बाद उसकी शिनाख्त हो सकी।

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CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद शव को आम के बाग में लाकर फेंका गया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस बाग की ओर आने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एसपी लखन सिंह यादव ने जल्द घटना का खुलासा करने का दावा किया है।

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