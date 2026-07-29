एकतरफा प्यार में हिस्ट्रीशीटर ने युवती को मारीं तीन गोलियां, फिर खुद को भी उड़ाया

मेरठ में एक हिस्ट्रीशीटर ने एकतरफा प्यार में युवती को तीन गोलियां मार दी। इसके बाद खुद को भी दो गोली मार लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवती को निजी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जबकि हिस्ट्रीशीटर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

UP News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बुधवार शाम करीब चार बजे एक हिस्ट्रीशीटर ने एकतरफा प्यार में युवती को तीन गोलियां मार दीं। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी दो गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जबकि हिस्ट्रीशीटर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्टल, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें पूरी वारदात कैद है।

यह घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी की है। आरोपी आदित्य प्रधान कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर था। वह 10 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। बुधवार शाम करीब चार बजे आदित्य अपनी बिना नंबर की पल्सर बाइक से डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जोनल पार्क के पास पहुंचा। वहां उसने स्कूटी सवार युवती अनुष्का को रोका और उससे बात करने की कोशिश की। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद आदित्य ने पिस्टल निकालकर पहले अनुष्का के सिर में एक गोली मारी और फिर उसके पेट में दो गोलियां दाग दीं।

हिस्ट्रीशीटर ने खुद को भी मारी गोली घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी ही पिस्टल से खुद को पेट में दो गोलियां मारी। फायरिंग की आवाज सुनकर दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडेय, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, सीओ दौराला, कंकरखेड़ा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गंभीर घायल हालत में युवती को सुभारती मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। वहीं, आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई है, जिसकी फुटेज पुलिस ने सुरक्षित कर ली है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आदित्य और अनुष्का एक दूसरे के परिचित थे।