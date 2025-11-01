यूपी में हिस्ट्रीशीटर ने खुद को गोली से उड़ाया, दो दिन पहले लौटा था घर

संक्षेप: सुलतानपुर के गलिबहा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में शनिवार की भोर में हड़कंप मच गया। गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू पुत्र नरेंद्र सिंह ने अपने ही घर के अंदर अवैध असलहे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग चौंक गए।

Suicide in Sultanpur: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक हिस्ट्रीशीटर ने खुद को गोली से उड़ा दिया। शनिवार की भोर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। हिस्ट्रीशीटर दो दिन पहले ही परदेस से घर लौटा था। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। लोगों ने खून से लथपथ हिस्ट्रीशीटर की लाश पड़ी देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

घटना, सुलतानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के गलिबहा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में शनिवार की भोर में हड़कंप मच गया। गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू पुत्र नरेंद्र सिंह ने अपने ही घर के अंदर अवैध असलहे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग चौंक गए। परिजन और आसपास के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। वहां दुर्गेश, खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा मिला।

सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विजयंत मिश्रा पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उसने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है।दो दिन पहले ही लौटा था।