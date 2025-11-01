Hindustan Hindi News
यूपी में हिस्ट्रीशीटर ने खुद को गोली से उड़ाया, दो दिन पहले लौटा था घर

संक्षेप: सुलतानपुर के गलिबहा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में शनिवार की भोर में हड़कंप मच गया। गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू पुत्र नरेंद्र सिंह ने अपने ही घर के अंदर अवैध असलहे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग चौंक गए।

Sat, 1 Nov 2025 11:14 AMAjay Singh संवाददाता, सुलतानपुर
Suicide in Sultanpur: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक हिस्ट्रीशीटर ने खुद को गोली से उड़ा दिया। शनिवार की भोर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। हिस्ट्रीशीटर दो दिन पहले ही परदेस से घर लौटा था। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। लोगों ने खून से लथपथ हिस्ट्रीशीटर की लाश पड़ी देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है।

घटना, सुलतानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के गलिबहा गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में शनिवार की भोर में हड़कंप मच गया। गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू पुत्र नरेंद्र सिंह ने अपने ही घर के अंदर अवैध असलहे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग चौंक गए। परिजन और आसपास के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। वहां दुर्गेश, खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा मिला।

सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विजयंत मिश्रा पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उसने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है।दो दिन पहले ही लौटा था।

मारे गए दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू पुत्र नरेंद्र सिंह के परिवारीजनोंं ने बताया कि दुर्गेश दो दिन पहले ही परदेश से घर लौटा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक तीन भाइयों में दूसरे नम्बर पर था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
