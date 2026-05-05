यूपी में हिस्ट्रीशीटर सचिन यादव की हत्या, इसी महीने जेल से निकला था, दिवाली में भाई का मर्डर हुआ था

सचिन यादव की हत्या कर बदमाश उसकी लाश को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक स्कूल के पीछे फेंक गए। सचिन के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। पिछले साल दीवाली में सचिन के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सचिन लखनऊ के पीजीआई थाने का हिस्ट्रीशीटर था।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिस्ट्रीशीटर सचिन यादव की हत्या कर दी गई है। मंगलवार को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक स्कूल के पीछे सचिन यादव की लाश मिली। बदमाश उसकी हत्या कर लाश को वहां फेंक गए। सचिन यादव के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। पिछले साल दीवाली में सचिन यादव के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सचिन यादव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। वह लखनऊ के पीजीआई थाने का हिस्ट्रीशीटर था। सचिन यादव इसी महीने से जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस सचिन यादव के हत्यारों का पता लगाने में जुटी है।

पीजीआई थाने में ही दर्ज हैं आधा दर्जन मुकदमे पुलिस के मुताबिक सचिन यादव का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ लखनऊ के पीजीआई थाने में लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। वह पीजीआई थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। सचिन यादव के खिलाफ हाल ही में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई थी। उसे गुंडा एक्ट में चालान कर जेल भेजा गया था। वह इसी महीने जेल से छूट कर आया था।

पड़ोसी से चलता था विवाद पुलिस का कहना है कि सचिन यादव को अपने पड़ोसी विजय यादव से विवाद चलता है। पिछले साल दीवाली के दिन ही सचिन यादव के भाई की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का आरोप विजय यादव के भतीजे पर लगा था। आरोप लगा था कि पड़ोसी विजय यादव से चल रहे विवाद में विजय के भतीजे ने ही सचिन यादव के भाई सोनू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिवार में छह महीने के अंदर यह दूसरी हत्या हुई है।