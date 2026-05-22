प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की घर से बुलाकर हत्या; हमलावरों ने 6 गोलियां मारीं, CCTV में दिखे आरोपी

परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब सात बजे मोबाइल पर कॉल आने पर सक्षम घर से बाहर निकला था। घर के पास ही स्कूटी सवार दो बदमाश सक्षम को छह गोली मारकर फरार हो गए। परिजन सक्षम को बेली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रयागराज के मुट्ठीगंज में गुरुवार सुबह करीब सात बजे हिस्ट्रीशीटर 28 वर्षीय सक्षम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिलों ने सक्षम को पहले मोबाइल पर कॉल कर घर से बाहर बुलाया गया। फिर स्कूटी सवार दो बदमाशों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने एक महिला समेत पांच आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इसमें हत्यारोपी हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

घर के बाहर बुलाकर 6 गोलियां मारीं मालवीय नगर निवासी ज्ञान बाबू शर्मा का इकलौता बेटा सक्षम शर्मा एलएलबी की पढ़ाई के साथ ही तीर्थ पुरोहित का भी काम करता था। परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब सात बजे मोबाइल पर कॉल आने पर सक्षम घर से बाहर निकला था। घर के पास ही स्कूटी सवार दो बदमाश सक्षम को छह गोली मारकर फरार हो गए। परिजन सक्षम को बेली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, वारदात की जानकारी होते ही मुट्ठीगंज पुलिस सक्रिय हो गई। परिजनों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अतरसुइया के हिस्ट्रीशीटर विमल पंडा और मालवीय नगर के आकाश अरोड़ा उर्फ भोला पंजाबी को दबिश देकर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फुटेज में दोनों आरोपी गोली मारते हुए दिख रहे हैं।

गोली मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार एसीपी अतरसुइया निकिता श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में दारागंज घाट पर बुधवार रात सक्षम के भोला पंजाबी की गुमटी में आग लगाने और पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने मृतक की मां अंजू शर्मा की तहरीर पर विमल पंडा, उसकी पत्नी शुभि शर्मा, भाई कमल शर्मा, आकाश अरोड़ा उर्फ भोला पंजाबी और लल्लू धुरिया के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। गोली मारने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।