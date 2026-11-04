फरार हिस्ट्रीशीटर काली सरकार गिरफ्तार; ढोंगी बाबा बनकर झांसी में चला रहा था दिव्य दरबार

झांसी और हरदोई का शातिर अपराधी काली सरकार को पुलिस ने 33 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमों में उसके खिलाफ वारंट था। आरोपी झांसी में बाबा बनकर दिव्य दरबार चलाता था।

हरदोई, संवाददाता। झांसी और हरदोई का शातिर अपराधी काली सरकार मंगलवार को आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसे 33 साल पुराने मामले में पकड़ा गया है। हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमों में उसके खिलाफ वारंट था। पुलिस ने उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी झांसी में बाबा बनकर दिव्य दरबार चलाता था।

एसपी अशोक कुमार मीणा के अनुसार वारंटी और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज उर्फ काली पंडित (काली सरकार) पुत्र मायाराम मोहल्ला चौहान थोक का रहने वाला है। उसके खिलाफ वर्ष 1993 में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी साल लूट और अन्य धाराओं में भी केस दर्ज किया गया था। साल 1998 में मारपीट से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था। इन तीनों मामलों में न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। लंबे समय तक वह झांसी में सक्रिय रहा।

हरदोई पुलिस ने झांसी में मारा था छापा लूटकांड को लेकर गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद काली सरकार की तलाश में हरदोई पुलिस ने शनिवार रात झांसी में छापा मारा था लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। काली सरकार झांसी में नाम बदलकर दरबार चला रहा था। झासी में कुछ दिन पहले उसके खिलाफ कुकर्म की एफआईआर दर्ज हुई थी। 13 साल के किशोर के दादा ने आरोप लगाया था कि आश्रम जाता था।

कुरैंचा आश्रम पर टीम ने की थी छापेमारी प्रदीप शुक्ला उर्फ नटरोज हरदोई थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर है। बीती 10 अक्तूबर को हरदोई पुलिस झांसी आई थी। मऊरानीपुर थाना पुलिस के साथ उसके कुरैंचा स्थित आश्रम पर छापा मारा। जहां उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। वहां न्यायालय में पेश किया गया था।

दिव्य दरबार में जुटती थी भीड़ हरदोई से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद प्रदीप शुक्ला लगातार अपने आपको निदोष बताता रहा। ग्रामीणों की मानें तो तीन दिन आश्रम में दरबार लगाता था। ग्रामीणों की मानें तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिव्य दरबार लगाता था। यहीं बड़ी संख्या में लोग आते थे। मध्य प्रदेश के लोग भी आने लगे थे। धीरे-धीरे इनकी संख्या में बढ़कर हजारों में पहुंच गई थी। ग्रामीणों कहते हैं कि बुधवार के दिन लगने वाले दरबार में आसपास और लोकल के लोग ही रहते थे। इसमें समस्याएं पूछताछ निदान बाबा सत्यानंद शुक्ला उर्फ काली सरकार बाबा बताता था। यही नहीं वह हर जटिल बीमारी को ठीक करने समेत अन्य का भी दावा करता था।