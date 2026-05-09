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गले की ‘हड्डी’ बन गई थी प्रेमिका, शादी से पीछा छुड़ाने के लिए ली जान, रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था शव

Dinesh Rathour गजरौला (अमरोहा)
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अमरोहा में जिले में रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में मिले महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सुलझा ली है। मृतका की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद (बल्लभगढ़) निवासी तनु (32) के रूप में हुई है। 

गले की ‘हड्डी’ बन गई थी प्रेमिका, शादी से पीछा छुड़ाने के लिए ली जान, रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था शव

Amroha News: यूपी के अमरोहा में जिले में रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में मिले महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सुलझा ली है। मृतका की पहचान हरियाणा के फरीदाबाद (बल्लभगढ़) निवासी तनु (32) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तनु की हत्या उसके प्रेमी कामिल ने ही की थी। प्रेमिका उसके गले की हड्डी बन गई थी। शादी का वादा कर मुकरने और फिर बढ़ते दबाव से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और फरार हत्यारोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित शिव विहार कॉलोनी निवासी तनु का अपने पति सुनील से विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अमरोहा के नौगावां सादात निवासी कामिल से हुई, जो फरीदाबाद में फूलों की सजावट का काम करता था। करीब दो साल से चल रहे प्रेम प्रसंग में कामिल ने तनु से शादी का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक, तनु लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जबकि कामिल अब वादे से मुकर रहा था। इसी विवाद को खत्म करने के लिए उसने तनु को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची।

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साजिश: कांठगोदाम एक्सप्रेस से लाया और रास्ते में ही बंद कराया मोबाइल

वारदात के पीछे कामिल की सोची-समझी प्लानिंग सामने आई है। वह तनु को कांठगोदाम एक्सप्रेस से लेकर गजरौला पहुंचा था। पुलिस जांच में पता चला कि अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए उसने रास्ते में ही तनु का मोबाइल बंद करवा दिया था। गुरुवार सुबह गजरौला पहुंचने के बाद वह तनु को भानपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास सुनसान झाड़ियों में ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव फेंककर फरार हो गया।

सर्विलांस की मदद से हुई शिनाख्त

गुरुवार को शव मिलने के बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी शिनाख्त थी। एसपी लखन सिंह यादव के निर्देश पर सर्विलांस और लोकल इनपुट की मदद ली गई। शनिवार को जब मृतका की पहचान हुई तो बल्लभगढ़ से परिजन भी पहुंच गए। परिजनों ने कामिल के साथ उसके संबंधों और विवाद की पुष्टि की, जिसके बाद कड़ियां जुड़ती चली गईं।

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एक शादी समारोह में मिले थे दोनों

तनु और कामिल की मुलाकात एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। कामिल फरीदाबाद में इवेंट्स और शादियों में फूलों की सजावट का ठेका लेता था। इसी काम के दौरान दोनों करीब आए थे। दो साल तक चले इस रिश्ते का अंत इतना खौफनाक होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इस संबंध में एसपी अमरोहा लखन सिंह यादव ने बताया, प्रेम प्रसंग के चलते युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोंटने की पुष्टि हुई है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस की टीमें हत्यारोपी प्रेमी की तलाश में जुटी हैं, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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