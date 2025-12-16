हिन्दुत्व भारत की पहचान, संतकबीरनगर में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले बोले

संक्षेप: यूपी के संतकबीरनगर में एक हिन्दू सम्मेलन में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिन्दुत्व भारत की पहचान है। संघ ने इसी मंत्र को आधार बानकर संगठन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म दुनिया में सबसे उदार है। यह हर व्यक्ति को स्वतंत्र और परम चिंतन का अधिकार देता है।

संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिन्दुत्व भारत की पहचान है। संघ ने इसी मंत्र को आधार बानकर संगठन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म दुनिया में सबसे उदार है। यह हर व्यक्ति को स्वतंत्र और परम चिंतन का अधिकार देता है। भारत की सांस्कृतिक जड़ें एक हैं। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज और मूल एक ही है। वह मंगलवार को खलीलाबाद के बड़गो में हिन्दू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में दंड प्रहार किया। बुधवार को गोरखपुर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

संतकबीरनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर कार्यवाह ने कहा कि हिन्दुत्व भारत की केवल धार्मिक नहीं, भौतिक पहचान भी है। संघ के संस्थापक डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए बहुत से क्रांतिकारियों का सहयोग किया। उनके मन में यह विचार हमेशा चलता रहा कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और हमेशा से ही भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करता रहा है। उन्होंने कहा कि एक कालखंड में लोग समाज की जगह केवल व्यक्तिगत हित के बारे में विचार करते थे। यही विचार कर डॉ. हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संकल्प लिया कि हिंदू समाज की शक्ति को संघ की शाखा के माध्यम से संगठित करके इस मानसिकता को बदलेंगे। उन्होंने एक शाखा के रूप में समाज को एक ऐसा तंत्र दिया, जिससे संघ ने व्यक्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संघ इस प्राचीन राष्ट्र को आधुनिक काल में परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है।

हेडगेवार के विचारों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्ति का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रबोध और समाज बोध होना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत चरित्र से राष्ट्रीय चरित्र को लक्ष्य बनाकर ही संघ और शाखा की संकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि ज्ञान होने पर यदि धर्म पर ना चले तो अहंकार आता है।