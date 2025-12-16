हिन्दुत्व भारत की पहचान, संतकबीरनगर में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले बोले

Hindustan Hindi News
Hindutva is the identity of India, said RSS General Secretary Dattatreya Hosabale in Santkabir Nagar UP
संक्षेप:

Dec 16, 2025 10:38 pm IST
संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिन्दुत्व भारत की पहचान है। संघ ने इसी मंत्र को आधार बानकर संगठन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म दुनिया में सबसे उदार है। यह हर व्यक्ति को स्वतंत्र और परम चिंतन का अधिकार देता है। भारत की सांस्कृतिक जड़ें एक हैं। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज और मूल एक ही है। वह मंगलवार को खलीलाबाद के बड़गो में हिन्दू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में दंड प्रहार किया। बुधवार को गोरखपुर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

संतकबीरनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर कार्यवाह ने कहा कि हिन्दुत्व भारत की केवल धार्मिक नहीं, भौतिक पहचान भी है। संघ के संस्थापक डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए बहुत से क्रांतिकारियों का सहयोग किया। उनके मन में यह विचार हमेशा चलता रहा कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और हमेशा से ही भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करता रहा है। उन्होंने कहा कि एक कालखंड में लोग समाज की जगह केवल व्यक्तिगत हित के बारे में विचार करते थे। यही विचार कर डॉ. हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संकल्प लिया कि हिंदू समाज की शक्ति को संघ की शाखा के माध्यम से संगठित करके इस मानसिकता को बदलेंगे। उन्होंने एक शाखा के रूप में समाज को एक ऐसा तंत्र दिया, जिससे संघ ने व्यक्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संघ इस प्राचीन राष्ट्र को आधुनिक काल में परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है।

हेडगेवार के विचारों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्ति का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रबोध और समाज बोध होना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत चरित्र से राष्ट्रीय चरित्र को लक्ष्य बनाकर ही संघ और शाखा की संकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि ज्ञान होने पर यदि धर्म पर ना चले तो अहंकार आता है।

दंड प्रहार किया, स्वयंसेवकों को दी सीख

सरकार्यवाह मंगलवार की सुबह गोरखपुर के बालापार स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित संघ की शाखा में शामिल हुए। विजय दिवस को लेकर संघ द्वारा आयोजित प्रहार महायज्ञ में उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ दंड प्रहार किया। स्वयंसेवकों को शताब्दी वर्ष और पंच परिवर्तन को लेकर सीख दी। विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ भारतीय राष्ट्रीयता और चिंतन को लेकर संवाद भी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत गोरक्ष प्रांत में होने वाले 1900 हिंदू सम्मेलनों को धार देने के लिए बुधवार को वह हिन्दू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोरखपुर के मालवीय नगर स्थित खोराबार खेल मैदान में अपराह्न 2 बजे आयोजन होगा। इसमें 5000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

