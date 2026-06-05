Hindustan Special: जून के बाद नहीं देख सकेंगे गुदगुदी वाला यूपी का अनोखा पेड़, जानिए क्यों
दुधवा टाइगर रिजर्व के कतर्निया घाट पर्यटन परिसर में मौजूद यह पेड़ ‘लाफिंग ट्री’ या ‘गुदगुदी वाला पेड़’ के नाम से प्रसिद्ध है। मानसून शुरू होने के साथ ही कतर्निया घाट वन्यजीव विहार के जंगलों में जाने वाले रास्ते खराब हो जाते हैं, जिसके चलते यहां की जंगल सफारी बंद कर दी जाएगी।
Hindustan Special: दुधवा टाइगर रिजर्व में मौजूद रहस्यमयी और अनोखा ‘गुदगुदी वाला पेड़’ अब जून के बाद सैलानियों की पहुंच से दूर हो जाएगा। मानसून शुरू होने के साथ ही कतर्निया घाट वन्यजीव विहार के जंगलों में जाने वाले रास्ते खराब हो जाते हैं, जिसके चलते यहां की जंगल सफारी बंद कर दी जाएगी। ऐसे में पर्यटक इस अनोखे पेड़ को न तो देख सकेंगे और न ही छूकर उसकी संवेदनशीलता महसूस कर पाएंगे। फिलहाल बड़ी संख्या में पर्यटक इस पेड़ को देखने कतर्निया पहुंच रहे हैं।
दुधवा टाइगर रिजर्व के कतर्निया घाट पर्यटन परिसर में मौजूद यह पेड़ ‘लाफिंग ट्री’ या ‘गुदगुदी वाला पेड़’ के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हल्का सा छूते ही इसकी पत्तियां और पतली डालियां हिलने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इसे गुदगुदी कर दी हो और पेड़ खिलखिलाकर प्रतिक्रिया दे रहा हो। यही वजह है कि यह पेड़ पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में इस पेड़ को ‘रेण्डिया ड्यूमेटोरम’ कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह दुर्लभ प्रजाति केवल दुधवा क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसी वजह से इसकी विशेष महत्ता मानी जाती है। यह पेड़ रूबीएसी प्रजाति का है और सामान्यतः 300 से 1300 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
पेड़ को छूकर अनोखी प्रतिक्रिया देखते हैं सैलानी
दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. एच. राजमोहन ने बताया कि नवंबर में पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक कतर्निया पहुंचते हैं और इस पेड़ को छूकर इसकी अनोखी प्रतिक्रिया देखने का अनुभव लेते हैं। सर्दियों के मौसम में इसकी संवेदनशीलता और अधिक महसूस होती है, जिसके चलते इसे देखने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। पेड़ की सुरक्षा और संरक्षण को देखते हुए इसकी निगरानी भी बढ़ाई गई है।
उत्तराखंड के कालाढूंगी क्षेत्र के जंगलों में भी पाया जाता है यह पेड़
वन विभाग ने इस दुर्लभ पेड़ को ‘हैरिटेज ट्री’ का दर्जा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी संवेदनशील प्रकृति इसे अन्य पेड़ों से अलग बनाती है। हालांकि यह पेड़ सिर्फ दुधवा तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के कालाढूंगी क्षेत्र के जंगलों में भी यह पाया जाता है, जहां इसे स्थानीय लोग ‘थनेला’ नाम से जानते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां 75 प्रजातियों के वृक्ष, 21 प्रकार की झाड़ियां, 77 प्रजातियों की घासें और 179 प्रकार के जलीय पौधे पाए जाते हैं। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों के बीच मौजूद यह ‘गुदगुदी वाला पेड़’ दुधवा की पहचान बन चुका है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।