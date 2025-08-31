Hindustan Special: जानिए क्या है सुपर फिफ्टी ग्रुप जिससे दूर हो रहा बच्चों का गणित-विज्ञान का डर

बेसिक स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बने सुपर-50 लर्निंग कम्युनिटी ग्रुप का असर दिखने लगा है। इस लर्निंग ग्रुप से जुड़े शिक्षक बच्चों को गैर परंपरागत तरीकों से पढ़ाते हैं। शिक्षण के नए अंदाज ने बच्चों के मन से गणित-विज्ञान जैसे विषयों का भी डर कम हो रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के बाद बेसिक स्कूलों के भौतिक स्वरूप में तो सकारात्मक बदलाव आ चुका है मगर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति बेहतर करने की चुनौती बरकरार है। शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सुपर 50 लर्निंग कम्युनिटी ग्रुप का गठन किया। इस ग्रुप में ऐसे शिक्षकों को जोड़ा गया जिन्होंने अभी तक नवाचार के क्षेत्र में खासा नाम कमाया है। यह शिक्षक बच्चों को गैर पारंपरिक तरीकों से पढ़ाते हैं।