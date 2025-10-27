यूपी के इस शिक्षक पर सबको है नाज, आठवीं पास बेटियों की अपने खर्च पर कराते हैं आगे की पढ़ाई

Hindustan Hindi News
संक्षेप: गरीबी अक्सर बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में दीवार बन जाती है, खासकर बेटियों के लिए। सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक की पढ़ाई तो मुफ्त है, लेकिन नौवीं में पहुंचते ही फीस, कॉपी-किताब और ड्रेस का बोझ कई अभिभावकों को बेटियों की पढ़ाई छुड़वाने पर मजबूर कर देता है।

Mon, 27 Oct 2025 04:45 PMDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
Hindustan Special: गरीबी अक्सर बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में दीवार बन जाती है, खासकर बेटियों के लिए। सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक की पढ़ाई तो मुफ्त है, लेकिन नौवीं में पहुंचते ही फीस, कॉपी-किताब और ड्रेस का बोझ कई अभिभावकों को बेटियों की पढ़ाई छुड़वाने पर मजबूर कर देता है। ऐसे हालात में बरेली के एक शिक्षक मोहम्मद हसन ने मिसाल पेश की है। उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी बेटी की पढ़ाई पैसों की कमी से नहीं रुकेगी।

दमखोदा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय मुड़िया जागीर के हेडमास्टर मोहम्मद हसन अपने खर्चे पर निर्धन छात्राओं की आगे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाते हैं। वह न सिर्फ फीस भरते हैं, बल्कि ड्रेस, कॉपी-किताबों से लेकर एडमिशन तक का पूरा इंतजाम खुद करते हैं। अब तक सैकड़ों छात्राओं की इंटर तक की पढ़ाई पूरी करवा चुके हैं, जिनमें कई अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। मोहम्मद हसन मिशन ट्रांजिशन से भी जुड़े हैं। यह वह पहल है, जिसके तहत कक्षा आठ पास विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित किया जाता है। एक बार उन्होंने जब पाया कि उनके स्कूल से पास हुई कई छात्राओं ने नौवीं में एडमिशन नहीं लिया, तो कारण जानकर वे खुद आगे आए।

पता चला कि फीस न होने के कारण छात्राओं की पढ़ाई रुक गई थी। दरअसल, कई एडेड स्कूल पीटीए आदि के नाम पर बच्चों से 500 से हजार रुपये महीने तक का फीस लेते हैं, जिसे अदा करने में कई अभिभावकों को परेशानी होती है। हसन ने ऐसे छात्राओं के प्रवेश का खर्च खुद उठाया और तभी से यह मुहिम उनका व्यक्तिगत मिशन बन गई। मोहम्मद हसन कहते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई बार अभिभावक बेटों का एडमिशन तो आगे करवा देते हैं मगर बेटियों की पढ़ाई रुकवा देते हैं। ऐसे लोगों को यदि समाज से सहायता मिले तो बेटियां भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। इसी बात को मन में रखते हुए मैं बेटियों की पढ़ाई पूरी करने में सहयोग करता हूं।

आठवीं का रिजल्ट आने के बाद तैयार करते हैं गरीब छात्राओं की सूची

हर साल मार्च में आठवीं का रिजल्ट आने के बाद हसन गरीब छात्राओं की सूची तैयार करते हैं और उन्हें लेकर नजदीकी इंटर कॉलेज में खुद एडमिशन करवाने जाते हैं। मोहम्मद हसन कहते हैं कि कई बार घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अभिभावक बेटों की पढ़ाई तो जारी रखते हैं, लेकिन बेटियों की पढ़ाई रोक देते हैं। अगर समाज ऐसे परिवारों की मदद करे, तो कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।

