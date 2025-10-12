हिंदुओं को मारना है…बम से उड़ाने की धमकी निकली झूठी, यूट्यूबर ने पाकिस्तानी फॉलोअर्स से करवाए मैसेज

बिजनौर में एक युवक को पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा व्हाट्सऐप मैसेज मिला। धमकी में बम लगाने और हिंदुओं को निशाना बनाने जैसी बातें लिखी गईं, जिससे स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक यूट्यूबर को धर दबोचा।

यूपी के बिजनौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद शनिवार को गंभीर मामले में बदल गया। चांदपुर निवासी एक युवक को पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा व्हाट्सऐप मैसेज मिला। धमकी में चांदपुर में बम लगाने और हिंदुओं को निशाना बनाने जैसी बातें लिखी गईं, जिससे स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर को हिरासत में ले लिया है। एटीएस, एलआईयू और आईबी पूछताछ कर रही है।

चांदपुर के मोहल्ला काजीजादगान निवासी मोहम्मद शफी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल नंबर 938940**** पर पाकिस्तानी नंबर +923180**** से व्हाट्सऐप के माध्यम से संदेश भेजा गया। संदेश में लिखा था, “हाँ भाई काम हो गया, बम रख दिया चांदपुर पर, मकसद याद रखना हिन्दू को मारना है.. पाकिस्तान जिन्दाबाद।”

इस धमकी भरे संदेश से पूरे कस्बे में दहशत फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और मोबाइल डेटा की तकनीकी जांच शुरू कर दी।

इंस्टाग्राम विवाद से जुड़ा है मामला पुलिस जांच में सामने आया कि साहिल ने 21 सितंबर 2025 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मंदिर के इतिहास पर आधारित एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के विरोध में शफी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से 11 अक्टूबर 2025 को एक वीडियो पोस्ट किया था। बताया जा रहा है कि इसी के बाद साहिल नाराज हो गया और अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर आतिफ अहमद भट्ट निवासी पाकिस्तान, मोबाइल नंबर (+923180120290) से शफी के खिलाफ फर्जी धमकी देने को कहा। इसी के चलते आतिफ अहमद भट्ट ने शफी को व्हाट्सऐप पर धमकी भरे मैसेज भेज दिए। थाना चांदपुर पुलिस ने शिकायतकर्ता शफी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।

स्क्रीनशॉट मिले साहिल के फोन से जांच के दौरान एटीएस, एलआईयू और आईबी की संयुक्त टीम ने साहिल से पूछताछ की। इस पूछताछ में साहिल के मोबाइल से धमकी संदेशों के स्क्रीनशॉट भी बरामद हुए, जिन्हें उसने पाकिस्तानी फॉलोअर से प्राप्त किया था। इन स्क्रीनशॉट्स ने पूरे मामले की पुष्टि कर दी।