चादर और फादर से दूर रहें हिंदू, महा सम्मेलन में बोलीं प्रज्ञा ठाकुर, कहा- 5 बच्चे पैदा करें दंपति

आज देश की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अगर उन्हें संस्कार से नहीं पाला गया तो और निशाना बनेंगी। चादर और फादर से दूर रहें, नहीं तो अपने पुरखों से दूर हो जाएंगे। यह बातें विश्व शांति हिंदू महा सम्मेलन समिति की ओर से बल्केश्वर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता एवं पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहीं।

उन्होंने कहा कि कायर हिंदू विधर्मी बन गए हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा लो। भारत को निष्ठा रखने वाली संतान चाहिए। बच्चों में भेद न करें, उन्हें संभालें। भारत में पराक्रम और शौर्य की कमी नहीं है। एक दंपति की कम से कम चार से पांच संतान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं को जगाने और बताने आई हैं। हिंदू जाग जाएं और भारत विधर्मी मुक्त सनातनी राष्ट्र बने। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वह सोफिया कुरैशी का सम्मान करती हूं। अब डॉक्टर जिहाद चल रहा है।

प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा विश्वविद्यालयों में कुछ डॉक्टर राक्षस बन गए हैं, जिनमें मानवता नहीं है। ऐसे चिकित्सकों से इलाज नहीं कराना चाहिए, जो खाने-पीने की वस्तुओं में गंदगी मिलाते हैं। सम्मेलन में उपस्थित लोगों से पांच संतान पैदा करने का संकल्प दिलाया गया। पार्षद मुरारी लाल गोयल, पार्षद पूजा बंसल, महंत कपिल नाग, सुमन गोयल, गोपाल अग्रवाल, गिर्राज बंसल, ममता शर्मा, आशा अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, नंदी महाजन, इंदर डाबर, दुर्गेश शर्मा, मयंक खंडेलवाल, विश्वनाथ भारद्वाज, मनीष गुप्ता, रंजना सक्सेना, मीनाक्षी शर्मा, पूजा जैन रहीं।