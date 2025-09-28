Hindu students in the school were made to make charts with the slogan I love Mohammad आई लव मोहम्मद...स्कूल में हिंदू छात्रों से बनवाए गए स्लोगन चार्ट, अभिभावकों ने काटा हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आई लव मोहम्मद...स्कूल में हिंदू छात्रों से बनवाए गए स्लोगन चार्ट, अभिभावकों ने काटा हंगामा

यूपी के सीतापुर के एक स्कूल में हिंदू विद्यार्थियों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में अभिभावक ने स्कूल में बवाल काटा। साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुरSun, 28 Sep 2025 07:14 PM
आई लव मोहम्मद...स्कूल में हिंदू छात्रों से बनवाए गए स्लोगन चार्ट, अभिभावकों ने काटा हंगामा

यूपी में आई लव मोहम्मद स्लोगन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला सीतापुर से सामने आया है। जहां महमूदाबाद के बनवीरपुर स्थित अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में अभिभावक मौके पर जा पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए विद्यार्थियों व अभिभावकों के बयान दर्ज किए।

महमूदाबाद के बनवीरपुर में अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय प्रबंधक शौकत अंसारी द्वारा संचालित किया जा रहा है। शनिवार को विद्यालय प्रबंधक शौकत अंसारी के निर्देश पर प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने विद्यालय में आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता चार्ट पर करवाई। बाकायदा चार्ट शिक्षकों द्वारा जांचे गए और टिप्पणी भी लिखी गईं। विद्यालय के सोसा के कक्षा पांच के छात्रों ने छुट्टी के बाद घर पहुंच मामले की जानकारी परिजनों को दी। जिस पर आक्रोश फैल गया और अभिभावक विद्यालय पहुंचे और जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्रों व अभिभावकों का बयान दर्ज कर जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।

आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज

उधर, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की है। जिला मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल बिसवां ललित दीक्षित ने एक्स पर और बिसवां कोतवाली पुलिस से शिकायत की। ललित दीक्षित का आरोप है कि मोहल्ला मियागंज निवासी शाहवाज हुसैन कादरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हिंदू समाज को अपमानित करने व सौहार्द भड़काने व हिंदुओं को जान से मार डालने की धमकी वाली आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इससे हिन्दू समाज आक्रोशित है। विहिप के जिला सह मंत्री आयुष मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा।

