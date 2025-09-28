आई लव मोहम्मद...स्कूल में हिंदू छात्रों से बनवाए गए स्लोगन चार्ट, अभिभावकों ने काटा हंगामा

यूपी के सीतापुर के एक स्कूल में हिंदू विद्यार्थियों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में अभिभावक ने स्कूल में बवाल काटा। साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।

यूपी में आई लव मोहम्मद स्लोगन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला सीतापुर से सामने आया है। जहां महमूदाबाद के बनवीरपुर स्थित अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में अभिभावक मौके पर जा पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए विद्यार्थियों व अभिभावकों के बयान दर्ज किए।

महमूदाबाद के बनवीरपुर में अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय प्रबंधक शौकत अंसारी द्वारा संचालित किया जा रहा है। शनिवार को विद्यालय प्रबंधक शौकत अंसारी के निर्देश पर प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने विद्यालय में आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता चार्ट पर करवाई। बाकायदा चार्ट शिक्षकों द्वारा जांचे गए और टिप्पणी भी लिखी गईं। विद्यालय के सोसा के कक्षा पांच के छात्रों ने छुट्टी के बाद घर पहुंच मामले की जानकारी परिजनों को दी। जिस पर आक्रोश फैल गया और अभिभावक विद्यालय पहुंचे और जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्रों व अभिभावकों का बयान दर्ज कर जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।