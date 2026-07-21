संभल में घटकर 15% रह गए हिंदू, योगी कैबिनेट में पेश 450 पन्ने की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में और क्या?

यूपी में संभल हिंसा पर 450 पन्ने की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट योगी कैबिनेट मीटिंग के दौरान पेश की गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में साजिशों और दंगों के चलते हिंदू आबादी के 45 प्रतिशत से घटकर 15 रह जाने का भी जिक्र है।

यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को कैबिनेट में पेश की गई। न्यायिक आयोग की लगभग 450 पन्ने की रिपोर्ट विधानसभा के मानसून सत्र में विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। न्यायिक आयोग ने पिछले वर्ष अगस्त में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में हिंसा का कारण सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के भड़काऊ भाषण को ठहराया गया है, जिससे पठान और तुर्क आमने-सामने आ गए थे और फायरिंग में चार लोगों की मृत्यु हुई थी। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में साजिशों व दंगों के चलते हिंदू आबादी के 45 प्रतिशत से घटकर 15 रह जाने का भी जिक्र है।

न्यायिक जांच रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी बदलने के लिए की गईं साजिशों का भी उल्लेख है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट कहती है कि जब तक संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी 40 प्रतिशत से ऊपर रही, तब तक दंगे, लव-जिहाद और धर्मांतरण के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। संभल में हिंदू आबादी के घटकर 20 प्रतिशत के नीचे पहुंचने पर मामला पाठन बनाम तुर्क हो गया। तुर्क मुसलमान खुद को संभल का मालिक मानकर कन्वर्टेड हिंदू पठानों को नीचा दिखाने लगे थे और उनके बीच खाई गहराती गई।

रिपोर्ट में 22 नवंबर 2024 को दिए गए सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के भाषण का भी उल्लेख है। सांसद बर्क ने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। इस बयान के बाद ही संभल में माहौल बिगड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के समय संभल नगर पालिका में 45 प्रतिशत हिंदू थे, जिनकी संख्या में वर्तमान में घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गई है। इसके लिए सुनियोजित हिंसा को जिम्मेदार ठहराया गया है। 1936 से 2019 तक संभल में 15 बड़े दंगों में 213 लोगों के मारे जाने का जिक्र है। दंगों में मारे गए लोगों में 209 हिंदू थे। कहा गया है कि 29 मार्च 1978 को होली के बाद हुई हिंसा में 184 हिंदुओं की हत्या की गई थी। संभल में हुए सभी दंगों और उपद्रवों में कुल चार मुस्लिम मारे गए। इनमें 1992 बाबरी उपद्रव में दो मुस्लिम और 2019 सीएए हिंसा में दो मुस्लिम व्यक्तियों के मारे जाने का उल्लेख है।

तीर्थस्थल बनाए गए निशाना न्यायिक जांच रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी बदलने की साजिशों के तहत धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। संभल में 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कूप थे, जिन पर धीरे-धीरे कब्जा किया गया।