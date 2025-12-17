इस रेस्टोरेंट के नाम पर भड़के हिंदू संगठन, दिया एक दिन का अल्टीमेटम; आपत्ति की बताई ये वजह

संक्षेप: हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ‘रामपुरी जायका’ नाम से मीट, मुर्गा, बकरा, मछली और भैंसे का मांस परोसना धार्मिक आस्था का अपमान है। इसे लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। हिंदूवादी नेता ने रेस्टोरेंट का नाम बदलने के लिए एक दिन का अल्टीमेटम दिया है।

यूपी के शाहजहांपुर शहर में दुर्गा सिनेमा के सामने राजघाट चौकी के पास चल रहे एक रेस्टोरेंट के नाम (रामपुरी जायका) पर हंगामा हो गया है। नाम बदलने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पूरे प्रकरण को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी को प्रार्थना पत्र सौंपा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिंदू संगठन के नेता अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। संगठन का कहना है कि ‘रामपुरी जायका’ नाम से मीट, मुर्गा, बकरा, मछली और भैंसे का मांस परोसना धार्मिक आस्था का अपमान है। इसे लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हिंदूवादी नेता ने रेस्टोरेंट संचालक को एक दिन के भीतर नाम बदलने की चेतावनी दी है। संगठन ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में नाम परिवर्तन नहीं होने पर यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है। पदाधिकारियों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

होटल के बाहर खुले में मांस पकाने पर भी आपत्ति मामले में एक और पहलू सामने आया है। संगठन और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में अल करीम सहित अन्य मीट रेस्टोरेंटों द्वारा होटल के बाहर खुले में मांस पकाने पर भी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे खुले काउंटरों पर मांस पकाए जाने से तेज दुर्गंध फैलती है, जिससे महिलाओं, राहगीरों और आसपास रहने वाले परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।