Hindi NewsUP NewsHindu organizations create ruckus after finding a picture with religious message in a government school in Sambhal
संभल के सरकारी स्कूल में धार्मिक संदेश लिखी तस्वीर मिलने पर हिन्दू संगठन का हंगामा, फिर..

संभल के सरकारी स्कूल में धार्मिक संदेश लिखी तस्वीर मिलने पर हिन्दू संगठन का हंगामा, फिर..

संक्षेप:

यूपी के संभल के सरकारी स्कूल में धार्मिक संदेश लिखी तस्वीर मिलने पर हिन्दू संगठन का हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप किया।

Feb 06, 2026 09:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के संभल में तहसील क्षेत्र के गांव नगला पूर्वा स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को उस समय माहौल गरमा गया, जब स्कूल की दीवार पर धार्मिक संदेश लिखी तस्वीर लगी मिली। जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप और शिक्षक द्वारा माफी मांगे जाने के बाद मामला शांत हो गया।

शुक्रवार दोपहर विहिप के जिला सत्संग प्रमुख रितुपर्ण कृष्ण और बजरंग दल के आशीष तूफानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे। आरोप है कि दीवार पर लगी धार्मिक संदेश वाली तस्वीर देख जब उन्होंने विरोध शुरू किया, तो मौके पर मौजूद सहायक अध्यापक ने उसे उतार लिया, जिससे कार्यकर्ता और आक्रोशित हो गए। इस दौरान प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापक एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए।

महापुरुषों की तस्वीरों के अपमान का भी आरोप

हंगामा कर रहे संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राष्ट्र नायकों की तस्वीरों को सम्मानजनक स्थान देने के बजाय रस्सी से बांधकर एक ओर रख दिया गया था। कार्यकर्ताओं ने इसे महापुरुषों का अपमान बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दी। सूचना पर थाना कुढ़फतेहगढ़ प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।

क्या बोले डीएम

संभल डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि स्कूल में धार्मिक संदेश वाली तस्वीर लगी हुई थी, जिसका हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया था। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। बाद में संबंधित शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है, जिसके बाद अब मामले का पूरी तरह पटाक्षेप हो गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

