लखनऊ के कसमंडी विवादित ढांचा की ओर बढ़ा हिंदू संगठन, जल चढ़ाने की कोशिश, पुलिस फोर्स तैनात

लखनऊ के कसमंडी विवादित ढांचे पर जलाभिषेक को लेकर हिंदू संगठन ने ऐलान कर दिया, लेकिन डीएम ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी ढांचे पर जलाभिषेक के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।

Lucknow News: लखनऊ स्थित कसमंडी विवादित ढांचा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ढांचे पर जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। सैकड़ों के संख्या में ढांचे की ओर बढ़ रहे हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद हंगामा हो गया। माहौल को देखते हुए फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।

मलिहाबाद स्थित कसमंडी विवादित ढांचे को लेकर एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कुछ दिन बाद पहले हिंदू संगठन लाखन आर्मी के राश्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने विवादित ढांचे पर सावन में जलाभिषेक की घोषणा की थी। इसको लेकर लाखन आर्मी ने डीएम से अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं मिलने पर लाखन आर्मी ने सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले लाख आर्मी के समर्थकों ने 108 गांवों से पवित्र मिट्टी को एकत्रित किया और फिर जल चढ़ाने के लिए ढांचे के तरफ बढ़ने लगे। इसकी खबर जब पुलिस-प्रशासन को लगी तो उन्होंने विवादित ढांचे में पड़ने वाले रास्तों पर बैरीकेटिंग लगा दी और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया।

विवादित ढांचे की ओर प्रदर्शन करते हुए जा रहे समर्थकों को पुलिस ने 200 मीटर पहले ही रोक दिया। पुलिस के रोके जाने से नाराज सूरज पासी अपने समर्थकों के साथ वहीं पर धरना देकर बैठ और हंगामा करने लगा। पुलिस अफसरों के समझाने के बाद भी वह नहीं माने। इसके बाद सूरज पास ने बैरीकेटिंग के सामने ही सांकेतिक जलाभिषेक किया। इसके कुछ देर बाद सभी वापस लौट गए।

21 मई को चर्चा में आया था विवादित ढांचा कसमंडी विवादित ढांचा उस समय खासा चर्चा में आया था जब हिंदू संगठन ने 21 मई को डीएम को ज्ञापन देकर विवादित ढांचे का मुद्दा उठाया था। संगठन ने डीएम को दिए ज्ञापन में विवादित ढांचों पर दांतों की दीवार और खाम पर प्राचीन हिंदू स्थापित कलाकृतियां अंकित होने का दावा किया था। संगठन ने इसको लेकर डीएम से कार्बन डेटिंग की मांग की थी। इसके बाद विवादित ढांचे पर हो रही नमाज पर रोक लगा दी गई थी।

विवादित ढांचे पर हुई थी हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश मलिहाबाद कसमंडी कला विवादित इमारत मंदिर है या मकबरा इसका विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 27 मई को अखिल भारत हिंदू महासभा, भारतीय किसान मंच गोसेवा परिषद और कई अन्य हिंदू संगठनों ने विवादित स्थल के लिए कूच किया था। पुलिस-प्रशासन ने उन्हें विवादित स्थल से करीब 50 कदम पहले रोकने को लेकर पुलिस से उनकी झड़प हो गई थी। इसके बाद संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहीं पर बैठ गए और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। विवादित स्थल को राजपासी कंसा का किला शिव मंदर और उनका शयनकक्ष बताया था।