धर्म छिपाकर हिंदू युवक से कराई शादी, रिया से यासमीन निकली चार बच्चों की मां, गिरफ्तार
रामपुर सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक लाख रुपये लेकर हिंदू युवक की धर्म छिपाकर मुस्लिम महिला से शादी करा दी गई। शादी के दो दिन बाद महिला की पोल खुल गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
Rampur News: यूपी के रामपुर में धर्म छिपाकर और फर्जी आधार कार्ड के सहारे सब्जी विक्रेता युवक से शादी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रविवार को बरेली के आंवला निवासी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हिन्दू महिला के नाम से बना फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है।
मडैय्या नादरबाग निवासी पुनीत कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह सब्जी बेचने का काम करता है। शादी नहीं होने पर उसने गजरौला निवासी अपने मौसा विजय सिंह से बात की थी। इसके बाद मौसा ने उसकी मुलाकात गजरौला निवासी कल्लू और उसके भाई राम सिंह से कराई। आरोप है कि दोनों ने हरिद्वार निवासी हिन्दू युवती रिया गुप्ता से शादी कराने का आश्वासन दिया और इसके एवज में एक लाख रुपये तय किए। पीड़ित के अनुसार 11 जून को दोनों आरोपी महिला को रिया गुप्ता बताकर बरेली लेकर आए और उसका आधार कार्ड भी दिखाया, जिस पर रिया गुप्ता नाम दर्ज था। इसके बाद एक लाख रुपये लेकर दोनों ने शादी करा दी।
शादी के बाद महिला का बदला व्यवहार
आरोप है कि शादी के बाद रामपुर आने पर महिला का व्यवहार बदल गया और वह अक्सर विवाद करने लगी। 13 जून को जब पुनीत घर पर नहीं था, तभी महिला घर से जाने लगी। परिजनों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने हंगामा कर दिया। इसी दौरान उसकी पहचान और धर्म से जुड़ी वास्तविक जानकारी सामने आने का दावा किया गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस महिला को थाने ले आई। पूछताछ के बाद पीड़ित की तहरीर पर कल्लू, राम सिंह और यासमीन उर्फ रिया गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने यासमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
आंवला निवासी माहिर अली से हुआ था निकाह
पुलिस के अनुसार पूछताछ में महिला ने अपना असली नाम यासमीन बताया। उसने बताया कि उसका निकाह बरेली के आंवला निवासी माहिर अली के साथ हुआ था और उसके चार बच्चे भी हैं। पुलिस के मुताबिक महिला ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रुपये लेकर शादी करने की बात स्वीकार की है।
‘थाना प्रभारी ओंकार सिंह का कहना है कि धर्म छुपाकर शादी करने और फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।’
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।