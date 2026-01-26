VIDEO: गणतंत्र दिवस पर हिंदू महासभा ने ताजमहल में फहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे भी लगाए

संक्षेप: अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर आगरा के ताजहमल में तिरंगा फहराया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है।

गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर, देशभक्ति के रंग में डूबे पूरे देश के बीच आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के भीतर हिंदू महासभा ने तिरंगा फहराया। साथ ही नारे भी लगाए। उनके इस कार्य से नई बहस छिड़ गई है। सुरक्षा नियमों और एएसआई की गाइडलाइंस के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ताजमहल पर तिरंगा लहराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में देखा गया कि ताजमहल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रगान और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उधर, वीडियो वायरल होने के बाद से सुरक्षा और अनुमति नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

दरअसल, ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार मुख्य परिसर में झंडा फहराने या किसी धार्मिक/राजनैतिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति के झंडा अंदर ले जाना सुरक्षा चूक माना जा रहा है।

नियमों का उल्लंघन एएसआई के नियमों के तहत स्मारक की संवेदनशीलता को देखते हुए कई पाबंदियां लागू हैं। वायरल वीडियो के बाद एएसआई ने तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि संबंधित लोग तिरंगा लेकर अंदर कैसे पहुंचे और सीआईएसएफ की मौजूदगी में यह सब कैसे संभव हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।