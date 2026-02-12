मुस्लिम प्रेमिका का हिंदू प्रेमी ने किया अंतिम संस्कार, पुलिस ने जलती चिता से निकाला शव, जानें पूरा मामला

संक्षेप: आगरा पुलिस ने जलती चिता से एक विवाहिता का शव बाहर निकलवाया। आरोप है कि बिना पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने जलती चिता से एक विवाहिता का शव बाहर निकलवाया। आरोप है कि बिना पोस्टमार्टम के शव का दाह संस्कार कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आगरा पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य ससुरालीजन मौके से फरार हो गए हैं।

घटना बुधवार दोपहर करीब तीन बजे की है। किरावली क्षेत्र के रहने वाले निजाम ने फतेहपुर सीकरी थाने में सूचना दी कि उनकी 21 साल की बेटी सना उर्फ मोहिनी की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन्हें जानकारी दिए बिना जाजऊ श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया।

सना से नाम बदलकर मोहिनी रखा निजाम ने बताया कि करीब छह साल पहले अजीत नामक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उस समय सना की उम्र महज 15 साल थी। अजीत ने उसका नाम बदलकर मोहिनी रख दिया और उससे प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद सना ने एक बच्ची को जन्म दिया। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही सना का उत्पीड़न किया जाता था।

अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने का आरोप निजाम के अनुसार, उन्हें गांव के कुछ लोगों से जानकारी मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और ससुराल पक्ष आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने चिता से बाहर निकाला शव उधर, सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह पुलिस बल के साथ जाजऊ श्मशान घाट पहुंचे। उस समय चिता जल रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चिता से शव को बाहर निकलवाया और दाह संस्कार रुकवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।