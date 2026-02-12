Hindustan Hindi News
Hindu lover performs last rites of Muslim girlfriend police remove body from burning pyre
मुस्लिम प्रेमिका का हिंदू प्रेमी ने किया अंतिम संस्कार, पुलिस ने जलती चिता से निकाला शव, जानें पूरा मामला

संक्षेप:

आगरा पुलिस ने जलती चिता से एक विवाहिता का शव बाहर निकलवाया। आरोप है कि बिना पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

Feb 12, 2026 04:40 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, आगरा
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने जलती चिता से एक विवाहिता का शव बाहर निकलवाया। आरोप है कि बिना पोस्टमार्टम के शव का दाह संस्कार कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही थी। मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आगरा पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य ससुरालीजन मौके से फरार हो गए हैं।

घटना बुधवार दोपहर करीब तीन बजे की है। किरावली क्षेत्र के रहने वाले निजाम ने फतेहपुर सीकरी थाने में सूचना दी कि उनकी 21 साल की बेटी सना उर्फ मोहिनी की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन्हें जानकारी दिए बिना जाजऊ श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया।

सना से नाम बदलकर मोहिनी रखा

निजाम ने बताया कि करीब छह साल पहले अजीत नामक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उस समय सना की उम्र महज 15 साल थी। अजीत ने उसका नाम बदलकर मोहिनी रख दिया और उससे प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद सना ने एक बच्ची को जन्म दिया। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही सना का उत्पीड़न किया जाता था।

अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने का आरोप

निजाम के अनुसार, उन्हें गांव के कुछ लोगों से जानकारी मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और ससुराल पक्ष आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने चिता से बाहर निकाला शव

उधर, सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह पुलिस बल के साथ जाजऊ श्मशान घाट पहुंचे। उस समय चिता जल रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चिता से शव को बाहर निकलवाया और दाह संस्कार रुकवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मृतका के पति अजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से अन्य ससुरालीजन फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

Agra Agra News Agra Latest News
