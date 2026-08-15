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15 अगस्त पर ताजमहल में तिरंगा फहराने की कोशिश, CISF ने हिंदूवादी नेताओं को हिरासत में लिया

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर ताजमहल में तिरंगा फहराने की कोशिश को सीआईएसएफ ने नाकाम कर दिया। तिरंगा लेकर ताजमहल पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीआईएसएफ ने उन्हें ताजमहल परिसर में रोक दिया।

UP News: यूपी के आगरा में 15 अगस्त के मौके पर ताजमहल के भीतर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई। हालांकि सीआईएसएफ ने समय रहते हिंदूवादी नेताओं को पकड़ लिया। हाालंकि हिंदू महासभा ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आगरा में 15 अगस्त के मौके पर ताजमहल पर तिरंगा फहराने पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को सीआईएसएफ ने हिरासत में ले लिया। सीआईएसएफ की पैनी नजर और मुस्तैदी के चलते ताजमहल परिसर में तिरंगा फहराने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। हिंदू महासभा ने ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है।

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सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने की कोशिश

इससे पहले तीन अगस्त को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के वास्तव में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए जलाभिषेक के लिए परिसर में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने 4 अगस्त को बताया कि सूचना मिली थी कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी 11 महिलाएं श्रावण मास के पहले सोमवार को ताजमहल में जलाभिषेक करने की कोशिश करेंगी, इससे सतर्क पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और राजेश्वर मंदिर में जाकर जलाभिषेक करवाया।

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कव्वाली हो सकती है तो पूजा क्यों नहीं?

हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने दावा किया कि ताजमहल दरअसल शिव मंदिर है और ताजमहल में कव्वाली हो सकती है तो पूजा अर्चना भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी रोक दिया, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता श्रावण के आने वाले सोमवार को भी ताजमहल में कांवड़ ले जाकर पूजा का प्रयास करेंगे। दरअसल, अखिल भारत हिंदू महा सभा के कार्यकर्ता पिछले वर्षों में कई बार ताजमहल को शिव मंदिर 'तेजोमहालय' होने का दावा कर सावन के महीने में पूजा अर्चना करने के लिए परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें हर बार रोक दिया गया।

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ताजमहल में जलाभिषेक केस में 2 सितंबर को होगी सुनवाई

उधर, ताजमहल में सावन महीने में जलाभिषेक/दुग्धाभिषेक और अन्य त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर चल रहे मामले में बीते बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सात रजत शुक्ला की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो सितंबर नियत की है। मामले की पत्रावली पूर्व में लघुवाद न्यायालय में चल रही थीं। वहां से पत्रावली ट्रांसफर होकर इस अदालत में आई हैं। वादी अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के माध्यम से वाद दायर किया था। इसमें ताजमहल को तेजोमहालय मान सावन माह समेत अन्य त्योहारों पर जलाभिषेक करने को याचिका की थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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