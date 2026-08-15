15 अगस्त पर ताजमहल में तिरंगा फहराने की कोशिश, CISF ने हिंदूवादी नेताओं को हिरासत में लिया

आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर ताजमहल में तिरंगा फहराने की कोशिश को सीआईएसएफ ने नाकाम कर दिया। तिरंगा लेकर ताजमहल पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीआईएसएफ ने उन्हें ताजमहल परिसर में रोक दिया।

UP News: यूपी के आगरा में 15 अगस्त के मौके पर ताजमहल के भीतर तिरंगा फहराने की कोशिश की गई। हालांकि सीआईएसएफ ने समय रहते हिंदूवादी नेताओं को पकड़ लिया। हाालंकि हिंदू महासभा ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आगरा में 15 अगस्त के मौके पर ताजमहल पर तिरंगा फहराने पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को सीआईएसएफ ने हिरासत में ले लिया। सीआईएसएफ की पैनी नजर और मुस्तैदी के चलते ताजमहल परिसर में तिरंगा फहराने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। हिंदू महासभा ने ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है।

सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने की कोशिश इससे पहले तीन अगस्त को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के वास्तव में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए जलाभिषेक के लिए परिसर में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने 4 अगस्त को बताया कि सूचना मिली थी कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी 11 महिलाएं श्रावण मास के पहले सोमवार को ताजमहल में जलाभिषेक करने की कोशिश करेंगी, इससे सतर्क पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और राजेश्वर मंदिर में जाकर जलाभिषेक करवाया।

कव्वाली हो सकती है तो पूजा क्यों नहीं? हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने दावा किया कि ताजमहल दरअसल शिव मंदिर है और ताजमहल में कव्वाली हो सकती है तो पूजा अर्चना भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी रोक दिया, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता श्रावण के आने वाले सोमवार को भी ताजमहल में कांवड़ ले जाकर पूजा का प्रयास करेंगे। दरअसल, अखिल भारत हिंदू महा सभा के कार्यकर्ता पिछले वर्षों में कई बार ताजमहल को शिव मंदिर 'तेजोमहालय' होने का दावा कर सावन के महीने में पूजा अर्चना करने के लिए परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें हर बार रोक दिया गया।