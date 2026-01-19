हिंदू के बच्चे चार-यही लगाएंगे देश का बेड़ापार’ यूपी में बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने दिया नारा

संक्षेप: बांदा पहुंचे बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर पं.धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुओं को कम से कम चार बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदू के बच्चे चार-यही लगाएंगे देश का बेड़ापार का नारा बुलंद किया।

यूपी के बांदा पहुंचे बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर पं.धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदुओं को कम से कम चार बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदू के बच्चे चार-यही लगाएंगे देश का बेड़ापार का नारा बुलंद किया। कहा कि हिंदुओं को दो बच्चे घर संभालने के लिए और एक-एक बच्चा आरएसएस और देश के लिए समर्पित करने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई की परिकल्पना को साकार करना होगा। उन्होंने यह बात सोमवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वावधान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर शहर के एक होटल में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आरएसएस के प्रांत प्रचारक श्रीराम ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। धीरेंद्र शास्त्री ने संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार की सोच की सराहना करते हुए कहा कि आरएसएस नहीं होता तो एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचा होता। कहा कि धर्म का धंधा नहीं करना चाहिए।