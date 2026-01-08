हिंदू हो, यहां नहीं पढ़ सकतीं, बीएचयू जाओ...महिला प्रोफेसर को परेशान कर रहे एएमयू के डीन

संक्षेप: एएमयू की महिला प्रोफेसर ने डीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि डीन उन्हें हिंदू होने को लेकर 27 साल से परेशान कर रहा है। डीन अभद्र टिप्पणियां भी करता है। महिला इसकी शिकायत कुलपति से की है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग की एक हिन्दू महिला प्रोफेसर ने डीन पर धार्मिक टिप्पणी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि डीन उन्हें हिन्दू होने की वजह से परेशान करते हैं। तुम हिन्दू हो, एएमयू में नहीं पढ़ा सकतीं ऐसी टिप्पणी की जाती है। महिला प्रोफेसर ने इस संबंध में कुलपति को लिखित शिकायत के साथ अन्य सबूत भी सौंपे हैं। एएमयू एक बार फिर बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाले मामले में चर्चा में आया है।

राजनीति विज्ञान विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर रचना कौशल ने आरोप लगाया है कि वह पिछले 27 वर्षों से केवल हिंदू होने की वजह से मानसिक, पेशेवर और संस्थागत उत्पीड़न झेल रही हैं। उन्होंने विभागाध्यक्ष एवं डीन प्रो. मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर गंभीर साम्प्रदायिक टिप्पणियां करने, पद और अधिकारों का दुरुपयोग करने और कार्यस्थल को शत्रुतापूर्ण बनाने का आरोप लगाया है। प्रो. रचना कौशल ने इस संबंध में कुलपति को विस्तृत शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनकी लिखित ट्रांसक्रिप्ट और अन्य दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। प्रो. रचना कौशल ने कुलपति से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए।

1998 से हो रहा उत्पीड़न प्रो. रचना ने बताया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1998 में बतौर लेक्चरर हुई थी। कुछ समय बाद ही विभाग में उनके साथ भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न शुरू हो गया। “मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरी धार्मिक पहचान मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। यहां तक कि गर्भावस्था में भी नहीं बख्शा गया। वर्ष 2004 में वह गर्भवती थीं। इसके बावजूद उन्हें लगातार मानसिक दबाव और काम के लिए बुलाया गया। इस दौरान मेरा मिसकैरेज हो गया। उस दर्द को मैं कभी नहीं भूल सकती।

हिंदू हो, बीएचयू चली जाओ प्रोफेसर का आरोप है कि डीन ने उनसे सीधे तौर पर कहा तुम हिंदू हो, बीएचयू चली जाओ। वहां मुस्लिम बच्चों का एडमिशन तो दूर, उनके फार्म तक फेंक दिए जाते हैं।” यह टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक है, बल्कि संविधान और विश्वविद्यालय के सेकुलर मूल्यों पर भी सीधा हमला है। वहीं, मई 2025 में जब वे अपनी बेटी के दीक्षांत समारोह के लिए अमेरिका गई थीं, उसी दौरान बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक बुलाई गई। लिखित अनुरोध के बावजूद ऑनलाइन मीटिंग का लिंक नहीं दिया गया। उन्होंने इसे सोची-समझी साजिश बताया।

वरिष्ठता और विशेषज्ञता को दरकिनार किया प्रो. रचना कौशल ने आरोप लगाया कि एनएचआरसी प्रायोजित मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें वरिष्ठता और विषय विशेषज्ञता के बावजूद संयोजक नहीं बनाया गया। महिला प्रोफेसर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में डीन द्वारा कथित तौर पर कही गई कई आपत्तिजनक बातें दर्ज हैं। “हिंदू शिक्षक सम्मेलनों में जाते हैं, लेकिन कौन जानता है वहां क्या करते हैं। हिंदू शिक्षक मुस्लिम छात्रों को जानबूझकर नहीं पढ़ाते। ऐसी भाषा का प्रयोग डीन जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य है।

महिला प्रोफेसर का एसएसपी से भी हो चुका है विवाद एएमयू प्रोफेसर रचना कौशल का एएमयू में विवाद इकलौता नहीं है। इससे पहले जून माह में उनका विवाद तत्कालीन एसएसपी से टेनिस खेलने को लेकर हो चुका है। तब उन्होंने छात्रों द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया था। टेनिस खेलने के दौरान तत्कालीन एसएसपी संजीव सुमन से विवाद हुआ था। जिसकी शिकायत उन्होंने प्रॉक्टर से भी की थी। कुछ समय बाद एसएसपी का तबादला होने के बाद मामला शांत हो गया।