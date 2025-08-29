हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी, फिर भव्य दावते वलीमा, संभल की रिपोर्ट में क्या दावा

संभल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम ने हिंदूओं के पलायन की भी रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि हिंदू लड़कियों की मुस्लिम युवकों से शादी कराने के बाद पूरे समाज को अपमानित करने के लिए भव्य दावते वलीमा का आयोजन किया जाता था। इससे भी पलायन की स्थिति बनती थी।

योगी सरकार द्वारा संभल हिंसा की जांच को लेकर गठित न्यायिक जांच समिति की जो रिपोर्ट में एक मार्मिक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। रिपोर्ट में दर्ज बयानों से पता चला है कि संभल के एक हिंदू परिवार ने अपनी बेटी को लव जिहाद में खो दिया। धार्मिक और संस्कारवान बेटी पहले परिवार की शान थी, लेकिन 2013-14 में जब उसका विवाह मुस्लिम युवक से हुआ तो वह न केवल अपने धर्म और घर-परिवार से दूर हो गई बल्कि परिवार पर अपमान और पीड़ा का ऐसा बोझ डाल गई, जिससे वे आज तक उबर नहीं पाए हैं। कहा कि संभल में जब भी कोई हिन्दू लड़की मुस्लिम युवक से विवाह करती थी, तो बड़े स्तर पर दावते वलीमा आयोजित कर हिन्दू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता था। सूत्र बता रहे हैं कि लीक रिपोर्ट में सम्भल से जुड़े कई और मामले सामने आ रहे हैं।

किशन लाल ने समिति को बताया कि उनकी छोटी पुत्री भारती, जिसे अब सिदरा कहा जाता है, बचपन से ही धार्मिक संस्कारों वाली थी। वह व्रत-उपवास रखती थी, दीपावली पर नीलकंठ को आवाज देती थी, प्याज-लहसुन तक नहीं खाती थी और मंदिर की प्रतिमाओं के लिए अपने हाथों से पोशाकें सिलती थी। लेकिन 2013-14 में सम्भल के दीपा सराय निवासी मो. हम्माद (तुर्क) से विवाह के बाद सब कुछ बदल गया।

पढ़ाई के दौरान संपर्क में आया युवक भारती ने यमुनानगर से बी.बी.ए. और गाजियाबाद से एम.बी.ए. की पढ़ाई की। इसी दौरान उसका संपर्क मो. हम्माद से हुआ। दिल्ली में जिस पीजी में वह रहती थी, वहां उसके कमरे से उर्दू की किताबें मिलीं और सहेलियों ने बताया कि वह रोज शाम को हम्माद के साथ घूमने जाती थी।

कोर्ट में हार और परिवार का टूटना यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा लेकिन जब बेटी ने अदालत में हम्माद के पक्ष में बयान दिया तो परिवार केस हार गया। परिजनों का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था, जिसने सब कुछ बिखेर दिया।

भव्य दावत-ए-वलीमा बनी अपमान का साधन रिपोर्ट में दर्ज है कि फैसले के बाद हम्माद के परिवार ने सम्भल में भव्य दावत-ए-वलीमा का आयोजन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऐसे आयोजन का उद्देश्य हिन्दू परिवार को धार्मिक और सामाजिक रूप से अपमानित करना था। उनका कहना है कि सम्भल में जब भी कोई हिन्दू लड़की मुस्लिम युवक से विवाह करती थी, तो बड़े स्तर पर दावत आयोजित कर हिन्दू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता था।

पूरी तरह बदल गई जिंदगी आज भारती/सिदरा पूरी तरह इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करती है। वह मदरसों में धार्मिक भाषण देती है। परिवार के अनुसार, अब वह मुस्लिम मौलवियों से भी अधिक प्रभावशाली तकरीर करती है। पति बेरोजगार है, जिसने कई नौकरियाँ कीं लेकिन टिक नहीं पाया। फिलहाल घर पर कपड़ों की दुकान और बुटीक चलता है। दंपती की दो बेटियां हैं।

आंसुओं भरी पुकार लेकिन मदद न मिली परिजनों ने बताया कि विवाह के एक वर्ष बाद भारती ने फोन कर रोते हुए कहा, “मुझे बचा लो।” लेकिन डर और धमकियों के कारण परिवार कुछ कर नहीं सका। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा झलक रही थी, जो आज तक अनकही रह गई है।