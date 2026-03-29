बुर्के में 'पूजा': वेशभूषा मुस्लिम, आधार पर नाम हिंदू देख विमान पर चढ़ने से रोका, हकीकत ने चौंकाया
वाराणसी एयरपोर्ट पर बुर्का पहनकर मुंबई जा रही हिंदू युवती 'पूजा' को सीआईएसएफ ने पकड़ा। युवती बिहार के गोपालगंज से अपने प्रेमी सिराज के रिश्तेदार इमरान के साथ भाग रही थी। आधार कार्ड पर हिंदू नाम और पहनावा अलग होने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया।
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। इंडिगो की वाराणसी-मुंबई फ्लाइट (6E-5374) से यात्रा करने पहुंची एक युवती ने काले रंग का बुर्का पहन रखा था। जब सीआईएसएफ की महिला कर्मियों ने बोर्डिंग से पहले उसके आधार कार्ड की जांच की, तो उस पर नाम 'पूजा कुशवाहा' अंकित था। वेशभूषा और पहचान पत्र में अंतर देख सुरक्षा अधिकारियों के कान खड़े हो गए और युवती को तुरंत 'प्राइवेट स्क्रीनिंग बूथ' में ले जाकर हिरासत में ले लिया गया औऱ गहन पूछताछ शुरू की गई।
युवती को जबरन मुंबई से लाए थे गोपालगंज
जांच में पता चला कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। युवती मूल रूप से बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है और उसका परिवार मुंबई में रहता है। मुंबई प्रवास के दौरान उसका प्रेम संबंध पड़ोसी युवक सिराज से हो गया। जब परिजनों को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और युवती को जबरन गांव (गोपालगंज) ले आए। घरवाले उसकी शादी स्वजातीय युवक से तय कर रहे थे, जिसकी जानकारी युवती ने अपने प्रेमी सिराज को दी।
प्रेमी के रिश्तेदार के साथ बुर्के में भागने की साजिश
पुलिस के अनुसार, सिराज ने अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने के लिए अपने रिश्तेदार इमरान को गोपालगंज भेजा। सिराज ने ही दोनों के लिए इंडिगो का टिकट बुक कराया था। पहचान छिपाने के लिए पूजा को बुर्का पहनाया गया ताकि रास्ते में कोई उसे पहचान न सके। इमरान के साथ पूजा वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा घेरे को पार नहीं कर सकी। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर फूलपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
बजरंग दल का हंगामा और पुलिस की कार्रवाई
हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम प्रसंग की जानकारी बजरंग दल को भी लग गई। शाम होते-होते बाबतपुर चौकी पर बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया और उनकी बात युवती से कराई। युवती ने स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से जा रही थी। फूलपुर थाना प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि युवती के परिजनों को सूचना दे दी गई है। देर शाम तक खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस दोनों से पूछताछ करती रहीं। फिलहाल, सुरक्षा कारणों और पहचान छिपाने के प्रयास को देखते हुए दोनों की यात्रा रद्द कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।और पढ़ें