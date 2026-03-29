बुर्के में 'पूजा': वेशभूषा मुस्लिम, आधार पर नाम हिंदू देख विमान पर चढ़ने से रोका, हकीकत ने चौंकाया

वाराणसी एयरपोर्ट पर बुर्का पहनकर मुंबई जा रही हिंदू युवती 'पूजा' को सीआईएसएफ ने पकड़ा। युवती बिहार के गोपालगंज से अपने प्रेमी सिराज के रिश्तेदार इमरान के साथ भाग रही थी। आधार कार्ड पर हिंदू नाम और पहनावा अलग होने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया।

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। इंडिगो की वाराणसी-मुंबई फ्लाइट (6E-5374) से यात्रा करने पहुंची एक युवती ने काले रंग का बुर्का पहन रखा था। जब सीआईएसएफ की महिला कर्मियों ने बोर्डिंग से पहले उसके आधार कार्ड की जांच की, तो उस पर नाम 'पूजा कुशवाहा' अंकित था। वेशभूषा और पहचान पत्र में अंतर देख सुरक्षा अधिकारियों के कान खड़े हो गए और युवती को तुरंत 'प्राइवेट स्क्रीनिंग बूथ' में ले जाकर हिरासत में ले लिया गया औऱ गहन पूछताछ शुरू की गई।

युवती को जबरन मुंबई से लाए थे गोपालगंज जांच में पता चला कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। युवती मूल रूप से बिहार के गोपालगंज की रहने वाली है और उसका परिवार मुंबई में रहता है। मुंबई प्रवास के दौरान उसका प्रेम संबंध पड़ोसी युवक सिराज से हो गया। जब परिजनों को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और युवती को जबरन गांव (गोपालगंज) ले आए। घरवाले उसकी शादी स्वजातीय युवक से तय कर रहे थे, जिसकी जानकारी युवती ने अपने प्रेमी सिराज को दी।

प्रेमी के रिश्तेदार के साथ बुर्के में भागने की साजिश पुलिस के अनुसार, सिराज ने अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने के लिए अपने रिश्तेदार इमरान को गोपालगंज भेजा। सिराज ने ही दोनों के लिए इंडिगो का टिकट बुक कराया था। पहचान छिपाने के लिए पूजा को बुर्का पहनाया गया ताकि रास्ते में कोई उसे पहचान न सके। इमरान के साथ पूजा वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा घेरे को पार नहीं कर सकी। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर फूलपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।