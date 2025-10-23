Hindustan Hindi News
हिंदू परिवार ने घर में बनवाई मजार, गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़ दिया चबूतरा, गांव में तनाव

संक्षेप: मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार ने बहू की बीमारी से तंग आकर तांत्रिक के कहने पर घर में मजार बना ली। इसकी जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और नाराज ग्रामीणों ने मजार को ध्वस्त कर दिया। 

Thu, 23 Oct 2025 03:45 PMPawan Kumar Sharma भाषा, मिर्जापुर
यूपी के मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक हिंदू परिवार ने घर में मजार बनवाई। जब इस बात की भनक ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने गुस्से में आकर मजार ध्वस्त कर दिया। उधर, गांव में तनाव बढ़ता देख पुलिस बल भी तैनात हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। हालांकि ये मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला जिगना क्षेत्र का है। पुलिस उपाधीक्षक लालगंज ने गुरुवार को बताया कि तिवारीपुर कुशहा गांव के रहने वाले रामनारायण सिह व रवि सिंह अपनी बहू की बीमारी से बहुत तंग थे। इस पर उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी तांत्रिक ने बात की। जिस पर तांत्रिक ने उन्हें घर में मजार (चबूतरा) बनाने का सलाह दिया था। परिवार के लोगों तांत्रिक की बात बनाते हुए चबूतरा बना लिया। जबकि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है।

जब घर में मजार बनने की सूचना लोगों को कानों-कान हुई तो वह नाराज हो गए। फिर भारी संख्या में ग्रामीण इक्कठा हो हुए जोर-जबरदस्ती कर मजार को कुदाल से तोड़ दिया। इस बीच बवाल मच गया था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाल लिया। बाद में परिवार के लोगों ने सारा माजरा बताते हुए खुद भी मजार हटाने में ग्रामीणों को सहयोग किया।

इस मामले पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि बहू की बीमारी से बचाने के लिए भूत प्रेत का मामला है। मजार को लेकर तनाव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को संभाल लिया। फिलहाल मौके पर स्थित फिलहाल सामान्य है। वहीं, गांव में इसे लेकर तर- तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

