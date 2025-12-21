Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHindu extremists surrounded and beat a meat seller on suspicion of beef
गोमांस के शक में मीट विक्रेता को घेरकर पीटा, हिंदूवादियों पर केस दर्ज

गोमांस के शक में मीट विक्रेता को घेरकर पीटा, हिंदूवादियों पर केस दर्ज

संक्षेप:

अलीगढ़ में हिंदूवादियों ने गोमांस के शक में एक मीट विक्रेता को घेरकर पीट दिया। उसकी बाइक में तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि हिंदूवादियों ने वैध बिल भी फाड़ दिए। इसके बाद थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।

Dec 21, 2025 09:29 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में शनिवार को हिंदूवादियों ने गोमांस के शक में एक मीट विक्रेता को घेरकर पीट दिया। उसकी बाइक में तोड़फोड़ कर दी। वह मीट फैक्ट्री से वैध बिल के साथ बाइक पर भैंस का मांस लादकर ला रहा था। आरोप है कि हिंदूवादियों ने बिल भी फाड़ दिए। इसके बाद थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने हिंदूवादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मांस का सैंपल भी लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरदुआगंज के मोहल्ला गुडियाई निवासी शरीफ कुरैशी के अनुसार वह अपनी निजी दुकान पर करीब 20-25 वर्षों से भैंस के मांस को वैध तरीके से बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता चला आ रहा है। शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह मथुरा रोड स्थित अल-दुआ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के सप्लायर सराय रहमान निवासी मोहसिन से भैंस के मांस को वैध बिल के साथ लेकर आ रहा था। तभी हनुमानगढ़ी रोड स्थित प्रोमिस स्कूल के सामने दो बाइक व एक अर्टिगा कार से आए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। इनमें रॉयल होम्स तालानगरी निवासी नवीन चौधरी, इस्कॉन मंदिर के सामने रहने वाले सुमित ठाकुर, अनुज पंडित, आदित्य हिंदू, मोहल्ला महाब्रह्मम्मण निवासी यशु पंडित, गांव बैरामगढ़ी निवासी प्रशांत जाटव व हरदुआगंज के मोहल्ला बौहरान निवासी व 10-12 अज्ञात लोग शामिल थे।

वहीं, इस मामले में एसपी देहात अमृत जैन का कहना है कि हरदुआगंज में एक व्यक्ति के साथ प्रतिबंधित मीट बेचने का आरोप लगाकर मारपीट की गई थी। इसमें सात नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:विधायक का रौब झाड़ना पड़ा महंगा, शराब पीकर चला रहा था विधानसभा पास वाली गाड़ी

पांच मिनट तक मीट विक्रेता घेरे रखा, हमले को ईंट उठाई

विक्रेता के साथ मारपीट के आरोपियों को पुलिस चिह्नित कर रही है। सोशल मीडिया पर छह मिनट 56 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग बाइक पर टंगे बोरे में भरे मीट को जमीन पर फैलाते नजर आ रहे हैं। फिर करीब पांच मिनट तक उसे घेरकर रखा गया। इस दौरान कई लोगों ने आकर मारपीट की। उसकी बाइक को ईंट व लात-घूंसों से तोड़ दी। एक युवक ने ईंट तक उठा ली, जिसे अन्य लोगों ने रोका। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मारपीट करने वालों में कुछ लोग आगरा के भी थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |