यूपी की इस यूनिवर्सिटी में पश्चाताप करेंगे हिंदी के विभागाध्यक्ष, आज उपवास पर; जानें मामला

संक्षेप: प्रो. कमलेश गुप्ता वर्ष 2022 में पूर्व कुलपति प्रो. राजेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राजभवन से शिकायत करने के बाद कार्रवाई न होने पर उन्होंने कई दिनों तक विवि में धरना दिया था। उपवास रखा था। प्रो. कमलेश के समर्थन में उस वक्त DDU के कई शिक्षक भी आ गए थे।

यूपी के गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आज पश्चाताप करेंगे। विभाग की छत बेहद खराब हो चुकी है। सोमवार को छत के प्लास्टर का टुकड़ा टूटकर कुर्सी पर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त कुर्सी पर कोई शिक्षक बैठा नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना से आहत हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. कमलेश गुप्ता एक बार फिर समस्या के समाधान के लिए उपवास पर बैठने का फैसला लिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और भावुक पोस्ट लिखा है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है। इस मामले में विवि के कुलसचिव और कुलपति से संपर्क करने की कोशिश की गई मगर बात नहीं हो सकी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पोस्ट में कहा है, ‘हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग में लैब के निर्माण और विभाग की छत की मरम्मत का कार्य सभी सक्षम निकायों की स्वीकृति के बाद भी लगभग एक वर्ष से रुका पड़ा है। इस रूप में यह स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन की अनिवार्य शर्त आधारभूत सुविधाएं पूरी न होने का मामला भी है। मीडिया लैब का निर्माण और छत की मरम्मत न होने से अक्सर माननीय अतिथियों के समक्ष असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है और विद्यार्थियों के अमर्ष-आक्रोश का भी’।

उन्होंने यह भी लिखा है कि विद्यार्थियों को इतनी बार आश्वासन दिए जा चुके हैं कि उन्हें अब किसी आश्वासन पर विश्वास ही नहीं होता। छत पर पानी इकट्ठा होने से प्राय: पंखे जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। पानी रिसने से सीटें टूट जाती हैं, दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। प्राय: छत से प्लास्टर के टुकड़े टूट-टूटकर गिरते हैं, जिससे किसी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सोमवार को शिक्षक की कुर्सी के ठीक ऊपर का हिस्सा टूटकर गिरा है। संयोगवश उस समय वहां कोई नहीं था, अन्यथा आज कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होती। इस संदर्भ में मौखिक अनुरोध और पत्र लिखे जाने की कई कोशिशों की विफलता अत्यंत पीड़ादाई है और आत्मग्लानि का अनुभव करानेवाली है। इस पीड़ा और आत्मग्लानि से उबरने को चार नवंबर को उपवास करूंगा। उनका उपवास विवि की कार्यावधि में अपने समस्त दायित्वों के निर्वहन के साथ होगा।

2022 पूर्व कुलपति के खिलाफ खोला था मोर्चा प्रो. कमलेश गुप्ता वर्ष 2022 में पूर्व कुलपति प्रो. राजेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। राजभवन से शिकायत करने के बाद कार्रवाई न होने पर उन्होंने कई दिनों तक विवि में धरना दिया था, साथ ही उपवास रखा था। प्रो. कमलेश के समर्थन में उस वक्त डीडीयू के कई शिक्षक भी आ गए थे। यहां तक की सोशल मीडिया पर उन्हें काफी सपोर्ट भी मिला था। इसके बाद प्रो. कमलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया था। फिर भी उनका धरना और उपवास जारी था।