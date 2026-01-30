हिम्मत है तो रोक लो…भरी पंचायत को 5 बच्चों की मां ने दी खुली चुनौती; प्रेमी का हाथ पकड़ चली गई

संक्षेप: निकाह के कुछ समय बाद पति अपनी जमीन जायदाद बेचकर पत्नी के गांव में ही मकान बनाकर रहने लगा। पांच बच्चे भी हो गए, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 वर्ष है। व्यक्ति गांव में ही टेलरिंग का काम करता है। इस बीच महिला का पड़ोसी दूसरे धर्म के अविवाहित युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।

यूपी के बिजनौर जिले के शेरकोट थानाक्षेत्र के एक गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पांच बच्चों की मां ने पंचायत को खुली चुनौती दी कि हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ और इसके बाद वह अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर चली गई। विवाहिता की धमकी के बाद पंचायत में मौजूद लोगों ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। महिला अपने पांचों बच्चों को भी पति के पास ही छोड़ गई है।

जानकारी के अनुसार नूरपुर निवासी एक युवक का निकाह शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव हरेवली में हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद पति अपनी जमीन जायदाद बेचकर पत्नी के गांव में ही मकान बनाकर रहने लगा। पांच बच्चे भी हो गए, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 वर्ष है। व्यक्ति गांव में ही टेलरिंग का काम करके घर का गुजारा चलाने लगा, जबकि महिला घर पर बच्चों के साथ रहती। इस बीच महिला का पड़ोसी दूसरे धर्म के अविवाहित युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेमी कांठ (मुरादाबाद) में रहकर मेहनत मजदूरी करता है।

बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग से नाराज पति की गुरुवार को अपनी पत्नी से बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि महिला गुस्से में अपने प्रेमी के घर जा बैठी। मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बन गई। उधर, पुलिस कार्रवाई के डर से प्रेमी युवक के परिजनों ने अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी। उधर, शेरकोट थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई होगी।