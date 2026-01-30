Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshimmat hai to rok lo mother of 5 children openly challenged panchayat she left holding her lover s hand
हिम्मत है तो रोक लो…भरी पंचायत को 5 बच्चों की मां ने दी खुली चुनौती; प्रेमी का हाथ पकड़ चली गई

हिम्मत है तो रोक लो…भरी पंचायत को 5 बच्चों की मां ने दी खुली चुनौती; प्रेमी का हाथ पकड़ चली गई

संक्षेप:

निकाह के कुछ समय बाद पति अपनी जमीन जायदाद बेचकर पत्नी के गांव में ही मकान बनाकर रहने लगा। पांच बच्चे भी हो गए, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 वर्ष है। व्यक्ति गांव में ही टेलरिंग का काम करता है। इस बीच महिला का पड़ोसी दूसरे धर्म के अविवाहित युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।

Jan 30, 2026 07:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बिजनौर (हरेवली/धामपुर)
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर जिले के शेरकोट थानाक्षेत्र के एक गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पांच बच्चों की मां ने पंचायत को खुली चुनौती दी कि हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ और इसके बाद वह अपने प्रेमी का हाथ पकड़ कर चली गई। विवाहिता की धमकी के बाद पंचायत में मौजूद लोगों ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। महिला अपने पांचों बच्चों को भी पति के पास ही छोड़ गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार नूरपुर निवासी एक युवक का निकाह शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव हरेवली में हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद पति अपनी जमीन जायदाद बेचकर पत्नी के गांव में ही मकान बनाकर रहने लगा। पांच बच्चे भी हो गए, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 वर्ष है। व्यक्ति गांव में ही टेलरिंग का काम करके घर का गुजारा चलाने लगा, जबकि महिला घर पर बच्चों के साथ रहती। इस बीच महिला का पड़ोसी दूसरे धर्म के अविवाहित युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेमी कांठ (मुरादाबाद) में रहकर मेहनत मजदूरी करता है।

ये भी पढ़ें:13 साल की लड़की से रेप के बाद स्पा पर कसा शिकंजा, इस शहर में 30 सेंटर बंद

बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग से नाराज पति की गुरुवार को अपनी पत्नी से बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि महिला गुस्से में अपने प्रेमी के घर जा बैठी। मामला दो वर्गों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बन गई। उधर, पुलिस कार्रवाई के डर से प्रेमी युवक के परिजनों ने अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी। उधर, शेरकोट थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:होटल मालिक ने नाबालिग लड़की को बनाया बंधक, रेप के बाद स्पा सेंटर में बेचा

गांव में बैठी पंचायत

इस मामले को लेकर शुक्रवार को दोनों पक्षों की पंचायत बैठ गई। पंचायत में दोनों पक्षों ने महिला को काफी समझाने का प्रयास किया। उसे डराया-धमकाया और घर भेजने की भरसक कोशिश की, लेकिन महिला ने भरी पंचायत में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी हिम्मत है तो रोक लो, फिर प्रेमी का हाथ पकड़कर कांठ के लिए रवाना हो गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |