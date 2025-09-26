शादी के मंडप में ही हाई-वोल्टेज ड्रामा; दूल्हे के सामने दुल्हन ने प्रेमी से भरवाई अपनी मांग

यूपी के बाराबंकी में एक शादी समारोह में दूल्हे के सामने ही दुल्हन ने प्रेमी से अपनी मांग भरवा ली। यह देखते ही बारातियों ने हंगामा मचा दिया। बवाल बढ़ने की आशंका में पुलिस भी पहुंच गई। दोनों पक्षों को चौकी ले आई। यहां समझौता हुआ और बिना दुल्हन बारात लौट गई।

यूपी के बाराबंकी में शादी समारोह के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दुल्हन मोहिनी ने मंडप में ही दूल्हे विकास सोनी से शादी करने से इनकार कर दिया और अपने प्रेमी शिवांश से मांग भरवा कर शादी कर ली। सभी बारातियों और घरातियों के सामने ही हुई इस घटना से सभी हैरान रह गए। बारातियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस भी पहुंच गई। दोनों पक्षों को चौकी लाया गया। दुल्हन के परिवार ने दूल्हे पर अचानक दहेज की डिमांड का आरोप लगाया। समझौते के बाद बिना दुल्हन ही बारात लौट गई।

उत्तर टोला मुहल्ले में नरेश की बेटी मोहिनी की शादी हैदरगढ़ के कोठी क्षेत्र के रहने वाले विकास सोनी के साथ तय हुई थी। एक महीने पहले दोनों की इंगेजमेंट के बाद 24 सितंबर की तारीख शादी के लिए तय हुई। तय तारीख पर विकास 100 से अधिक बारातियों के साथ उत्तर टोला मोहल्ले पहुंचा। बारात का स्वागत जोर-शोर से हुआ। द्वारचार के समय ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।

दूल्हन के परिवार का कहना है कि मंडप में ही दूल्हे पक्ष ने डेढ़ लाख रुपये और डेढ़ तोले सोने की अंगूठी की मांग कर दी। दु्ल्हन के पिता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ थे। इसके बाद भी दूल्हा पक्ष बारात लौटाने की धमकी देने लगा। इसकी सूचना दुल्हन को लगी तो वह रोने लगी। पिता और परिवार की हालत उससे देखी नहीं गई।

इसी बीच, दुल्हन मंडप में मौजूद बहन के देवर शिवांश के पास पहुंची। उससे पूछा कि मुझसे शादी करोगे। शिवांश ने हामी भरी और दूल्हे के सामने ही शिवांश ने दुल्हन मोहिनी की मांग में सिंदूर भर दिया। इस तरह से दूल्हे के सामने ही दुल्हन की मांग किसी अन्य युवक के हाथों भरते देख बारातियों ने हंगामा मचा दिया। इस घटना के बाद बारातियों ने हंगामा शुरू कर दिया और तोड़फोड़ की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ले आई।

मोहिनी ने बताया कि उसे दूल्हा विकास कभी पसंद नहीं था, लेकिन पिता की जिद के कारण वह शादी के लिए राजी हो गई थी। मोहिनी ने बताया कि वह शिवांश से तीन साल से बातचीत कर रही थी। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार वाले तैयार नहीं थे। हालांकि दुल्हन की बहन कोमल ने बताया कि उसे शिवांश और मोहिनी के तीन साल पुराने प्रेम संबंध के बारे में आज ही पता चला।

वहीं, दूल्हे के पिता शिवकुमार सोनी ने उल्टा लड़की पक्ष पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बारात पहुंचने पर लड़की पक्ष ने प्रत्येक महिला को 501 रुपये और दूल्हा उतारने के लिए 5001 रुपये की मांग की। जब उन्होंने यह रकम देने से इनकार किया तो लड़की पक्ष ने हंगामा किया और अचानक मोहिनी की मांग किसी और से भरवा दी। शिवकुमार ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें अपमानित कर बारात लौटाने के लिए मजबूर किया गया।