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काम अधिक, आमदनी कम; परेशान कर्मचारी ने खुद को फांसी लगा किया सुसाइड

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर
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मोहित के पास से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने पत्नी प्रिया से क्षमा मांगते हुए लिखा कि अब वह काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं झेल पा रहा है। कंपनी में काम के दौरान पैर टूट गया, तब से वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता। इंसेटिव कम होने से आमदनी भी कम हो गई है। मिलने वाला वेतन पर्याप्त नहीं होता है।

high workload low income distressed employee commits suicide by hanging himself
परेशान कर्मचारी ने खुद को फांसी लगा किया सुसाइड

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सेन पश्चिम पारा न्यू आजाद नगर स्थित शंख चौराहे के पास शुक्रवार की शाम आर्थिक तंगी और कंपनी में अधिक काम का बोझ और आमदनी कम होने से परेशान एक फाइनेंस कर्मी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी संग मायके से लौटी पत्नी कमरे में पहुंची तो पति का शव फंदे से लटका देख चीख पड़ी। पुलिस को पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें मृतक ने पत्नी से माफी मांगते हुए लिखा है कि काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा रहा हूं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।

न्यू आजाद नगर के रहने वाले उमाशंकर प्रजापति के 32 वर्षीय बेटे मोहित प्रजापति एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। दो साल पहले फील्ड वर्क के दौरान हादसे में उसका पैर टूट गया था। जिसके बाद से वह कंपनी के काम में दौड़ भाग कम कर पाता था। जिससे उसकी आमदनी कम हो गई थी। पांच दिन पहले पत्नी प्रिया पांच वर्षीय बेटी कनिका को लेकर उन्नाव स्थित मायके गई हुई थी। शुक्रवार शाम पत्नी बेटी संग घर लौटी तो दूसरी मंजिल के जीने का दरवाजा अंदर से बंद था। जिसपर बेटी ने हाथ डालकर कुंडी खोल ली और दूसरी मंजिल में पहुंच गए। कमरे पहुंची तो मोहित का शव पंखे के कुंडे के सहारे साड़ी के फंदे से लटक रहा था। जिस पर दोनों मां बेटी चीखकर रोने लगीं।

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चीख पुकार सुन नीचे की मंजिल पर रहे रहे माता-पिता व भाई पहुंचे। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर शव नीचे उतारा और कार्रवाई शुरू की। मोहित के पास से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमे उसने पत्नी प्रिया से क्षमा मांगते हुए लिखा कि अब वह काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं झेल पा रहा है। फाइनेंस कंपनी में काम के दौरान पैर टूट गया, तब से वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता। जिससे इंसेटिव कम होने से आमदनी भी कम हो गई है। कंपनी से मिलने वाला वेतन पर्याप्त नहीं होता है।

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उसने पत्नी से बेटी और माता पिता का ध्यान रखने की बात कहते कहा कि वैसे तो वह बहुत गलत कदम उठा रहा है, लेकिन मजबूर है। पति का शव देख पत्नी बेटी को गोद में लिए हुए बेसुध हो गई। वहीं माता-पिता का भी रो रोकर बुरा हाल था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि परिजनों के अनुसार गुरुवार की रात को मोहित ने घर में सबसे बात की थी, लेकिन शुक्रवार को सुबह से ही वह नीचे नहीं उतरा था। इसके अलावा सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और काम का बोझ अधिक होने की बात का जिक्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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