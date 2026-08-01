काम अधिक, आमदनी कम; परेशान कर्मचारी ने खुद को फांसी लगा किया सुसाइड

मोहित के पास से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने पत्नी प्रिया से क्षमा मांगते हुए लिखा कि अब वह काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं झेल पा रहा है। कंपनी में काम के दौरान पैर टूट गया, तब से वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता। इंसेटिव कम होने से आमदनी भी कम हो गई है। मिलने वाला वेतन पर्याप्त नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सेन पश्चिम पारा न्यू आजाद नगर स्थित शंख चौराहे के पास शुक्रवार की शाम आर्थिक तंगी और कंपनी में अधिक काम का बोझ और आमदनी कम होने से परेशान एक फाइनेंस कर्मी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी संग मायके से लौटी पत्नी कमरे में पहुंची तो पति का शव फंदे से लटका देख चीख पड़ी। पुलिस को पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें मृतक ने पत्नी से माफी मांगते हुए लिखा है कि काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा रहा हूं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।

न्यू आजाद नगर के रहने वाले उमाशंकर प्रजापति के 32 वर्षीय बेटे मोहित प्रजापति एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। दो साल पहले फील्ड वर्क के दौरान हादसे में उसका पैर टूट गया था। जिसके बाद से वह कंपनी के काम में दौड़ भाग कम कर पाता था। जिससे उसकी आमदनी कम हो गई थी। पांच दिन पहले पत्नी प्रिया पांच वर्षीय बेटी कनिका को लेकर उन्नाव स्थित मायके गई हुई थी। शुक्रवार शाम पत्नी बेटी संग घर लौटी तो दूसरी मंजिल के जीने का दरवाजा अंदर से बंद था। जिसपर बेटी ने हाथ डालकर कुंडी खोल ली और दूसरी मंजिल में पहुंच गए। कमरे पहुंची तो मोहित का शव पंखे के कुंडे के सहारे साड़ी के फंदे से लटक रहा था। जिस पर दोनों मां बेटी चीखकर रोने लगीं।

चीख पुकार सुन नीचे की मंजिल पर रहे रहे माता-पिता व भाई पहुंचे। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर शव नीचे उतारा और कार्रवाई शुरू की। मोहित के पास से एक सुसाइड नोट मिला। जिसमे उसने पत्नी प्रिया से क्षमा मांगते हुए लिखा कि अब वह काम और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं झेल पा रहा है। फाइनेंस कंपनी में काम के दौरान पैर टूट गया, तब से वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता। जिससे इंसेटिव कम होने से आमदनी भी कम हो गई है। कंपनी से मिलने वाला वेतन पर्याप्त नहीं होता है।