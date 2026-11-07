दिवाली पर थाने में बैरक की सफाई कर रहे सिपाही पर गिरा हाई टेंशन तार, करंट से दर्दनाक मौत

दिवाली पर कुशीनगर के एक थाने में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बैरक की सफाई कर रहे एक सिपाही पर हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आकर कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। दीपक 2025 बैच के यूपी पुलिस के कांस्टेबल थे। ट्रेनिंग के बाद कुशीनगर के हनुमानगंज थाने पर उन्हें पहली तैनाती मिली थी।

कुशीनगर, संवाददाता। दिवाली पर थाने में बैरक की सफाई कर रहे यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल पर बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आए सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। मारे गए सिपाही दीपक गुप्त की उम्र महज 28 साल थी। वह अंबेडकरनगर जिले के रहने वाले थे। दीपक 2025 बैच के यूपी पुलिस के कांस्टेबल थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कुशीनगर के हनुमानगंज थाने पर उन्हें पहली तैनाती मिली थी। उनकी मौत से थाने में उनके साथी हैरान और दुखी हैं।

घटना शनिवार की सुबह करीब 11 बजे की है। कांस्टेबल दीपक गुप्त थाने की बैरक की सफाई कर रहे थे। दो अन्य सहयोगी भी उनके साथ इस काम में जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बैरक के पास से गुजर रहा बिजली का हाईटेंशन तार टूटकर नीचे गिर गया और दीपक इसकी चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आकर दीपक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके ही उन्होंने करंट से तड़पते हुए अपनी जान गंवा दी। यह स्थिति देख दौड़ कर वहां पहुंचे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। दीपक ने हाई टेंशन तार में गुजर रहे करंट की चपेट में आकर दम तोड़ दिया।

दीपक को खुद की जान बचाने की गुहार लगाने का भी मौका नहीं मिला। उन्हें हाई टेंशन तार की चपेट में आया देख साथी पुलिसकर्मी वहां दौड़कर पहुंचे लेकिन दीपक को बचा नहीं सके। आनन-फानन में उनके निश्चेत शरीर को लेकर तुर्कहा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपक को मृत घोषित किए जाने पर साथी पुलिसकमिर्यों में शोक फैल गया। दीपक सबसे घुले-मिले हुए थे। सेकेंडों में अपने साथी को जीवित से मृत देखकर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा घटित हो गया है।