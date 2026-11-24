यूपी में पकड़ाया बिजली चोरी का हाईटेक तरीका, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ से छिप रही खपत
बिजली चोरी के परंपरागत तरीकों से तो विजिलेंस और इंजीनियर वाकिफ हैं लेकिन तकनीक के विस्तार के साथ-साथ बिजली चोरी का अंदाज भी हाईटेक होता जा रहा है। लेसा की टीम ने एक ऐसे तरीके का पता लगाया है, जिसमें सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर के साथ छेड़छाड़ कर वास्तविक बिजली खपत को सही तरीके से दर्ज होने से रोका जाता है।
लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी का एक बिल्कुल नया और हाईटेक तरीका पकड़ में आया है। इस तरीके से की जा रही बिजली चोरी में मीटर जैसा का तैसा दिखता है। बिजली की चोरी पकड़ना आसान नहीं होता। यह बिजली चोरी के पारंपरिक तरीकों, जैसे कटिया डालकर बिजली का उपयोग करने या फिर मीटर को बाईपास करने से बिल्कुल अलग है। इमसें तकनीक के दुरुपयोग के जरिए बिजली चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। लेसा (LESA) की टीम ने बिजली चोरी के इस आधुनिक और सुनियोजित तरीके का पता लगाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर के आंतरिक सर्किट और सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर के साथ छेड़छाड़ कर वास्तविक बिजली खपत को सही तरीके से दर्ज होने से रोका जाता है।
इस तरीके में सबसे पहले मीटर के पिछले हिस्से में ड्रिलिंग अथवा छेद करके उसके अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक पहुंच बनाई जाती है। इसके बाद मीटर की प्रोग्रामिंग, कॉन्फिगरेशन अथवा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया में अनधिकृत बदलाव किए जाते हैं। परिणामस्वरूप उपभोक्ता को सामान्य मीटरिंग सर्किट के माध्यम से बिजली की आपूर्ति जारी रहती है और मीटर बाहर से सामान्य रूप से स्थापित दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक बिजली खपत मीटर में सही ढंग से दर्ज नहीं हो पाती।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस बारे में अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) डॉ आर के स्वर्णकार ने बताया कि यह तरीका पारंपरिक कटिया या मीटर बाईपास से अलग है, क्योंकि इसमें बिजली की आपूर्ति व्यवस्था से प्रत्यक्ष छेड़छाड़ किए बिना मीटर की मापन एवं रिकॉर्डिंग प्रणाली को प्रभावित किया जाता है। इस कारण ऐसी बिजली चोरी की पहचान करना एक तकनीकी चुनौती बन सकता है। लेसा की टीम द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच और आवश्यक परीक्षण की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की छेड़छाड़ को रोकने के लिए मीटरों की भौतिक स्थिति के साथ-साथ उनकी आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और दर्ज ऊर्जा खपत का भी परीक्षण आवश्यक है।
मीटर से छेड़छाड़ कानूनी अपराध
अपर पुलिस महानिदेशक का कहना है कि बिजली चोरी स्वीकार्य नहीं है। मीटर में किसी भी प्रकार की अनधिकृत भौतिक अथवा सॉफ्टवेयर आधारित छेड़छाड़ विद्युत कानूनों के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
सर्दी से पहले सतर्कता, बिजली ओवरलोडिंग पर कसेगा शिंकजा
उधर, दीपावली, छठ समेत बड़े त्योहारों से निपटने के बाद बिजली विभाग अब सर्दी की चुनौती से निपटने की तैयारी में जुट गया है। सर्दी में हीटर, गीजर, ब्लोअर और अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से लोड अचानक बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने समय रहते ट्रांसफार्मर और फीडरों की जांच का काम शुरू कर दिया है, ताकि सर्दी में उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग, लो वोल्टेज और अघोषित कटौती की समस्या न झेलनी पड़े। इसके अलावा सभी इंजीनियरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर चेकिंग कर बिजली चोरी को रोकें।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें