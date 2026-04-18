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कम नंबर पर हाईस्कूल की छात्रा ने जहर खाकर दी जान, मां ने पिता को कराया गिरफ्तार

Apr 18, 2026 08:34 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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16 वर्षीय छात्रा ने बुधवार को घोषित CBSE की परीक्षा के परिणाम में 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। छात्रा की मां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि परीक्षा परिणाम आने के बाद उसके पति ने बेटी को कम नंबर आने पर बुरी तरह प्रताड़ित किया। वह बेटी को लगातार डांटते - फटकारते रहे।

कम नंबर पर हाईस्कूल की छात्रा ने जहर खाकर दी जान, मां ने पिता को कराया गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाईस्कूल की एक छात्रा ने सीबीएसई के 10वीं का परिणाम आने के बाद जहर खाकर जान दे दी। इस मामले में मां की तहरीर पर पुलिस ने पिता के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। मां का आरोप है कि कम नंबर आने पर पिता ने ही बेटी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाया था।

सहजनवा क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा नगर पंचायत स्थित एक निजी स्कूल में हाईस्कूल में पढ़ती थी। बुधवार को घोषित सीबीएसई की परीक्षा के परिणाम में उसे 78 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। छात्रा की मां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि परीक्षा परिणाम आने के बाद उसके पति ने बेटी को कम नंबर आने पर बुरी तरह प्रताड़ित किया। लगातार डांटते फटकारते रहे।

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पिता की डांट से बेटी बुरी तरह टूट गई। वह अपने रिजल्ट से पहले ही दुखी थी, ऐसे में उसे परिवार के सपोर्ट और मनोबल बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी लेकिन इसके उलट पिता ने बेटी को लगातार डांटना-फटकारना जारी रखा। पिता की डांट से बेटी और परेशान हो गई। उसे कुछ नहीं सूझा कि ऐसे में वह क्या करे। दुख और तनाव के ऐसे हालात में उसने खुद को खत्म कर लेने की सोची और यह खौफनाक कदम उठा लिया।

मां का कहना है कि बेटी ने दबाव से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को तिलौरा-जसवल मार्ग स्थित एक निजी पीजी कॉलेज गेट के सामने से आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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क्या बोली पुलिस

सहजनवा के थानाध्यक्ष महेश चौबे ने बताया कि मामले में छात्रा की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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