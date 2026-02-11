Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHigh Court will decide guidelines for safety elderly and sought an affidavit from Principal Secretary Home
हाईकोर्ट तय करेगा बुजुर्गों की सुरक्षा के दिशा निर्देश, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा

हाईकोर्ट तय करेगा बुजुर्गों की सुरक्षा के दिशा निर्देश, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट बुजुर्गों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में कई मामले आ रहे हैं, जिनमें उनकी संपत्ति पर खतरा होने की शिकायत की जा रही है।

Feb 11, 2026 11:18 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट बुजुर्गों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में कई मामले आ रहे हैं, जिनमें उनकी संपत्ति पर खतरा होने की शिकायत की जा रही है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रंजन की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी 80 वर्षीय गुलाब कली की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। इस मामले में 12 फरवरी को फिर सुनवाई होगी।

याची बुजुर्ग व अस्वस्थ महिला है और अपनी दो पोतियों के साथ अकेली रहती है। उतरांव थानाक्षेत्र निवासी याची की एक पोती दिव्यांग है। घर में सहायता, देखभाल या समर्थन के लिए कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है। याची को आशंका है कि उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर उनकी पैतृक आबादी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जहां दो निजी पक्षों के बीच दीवानी विवाद हो लेकिन तथ्य ऐसे हैं कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के मद्देनजर गहन जांच आवश्यक है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विशेष कानून प्रभावी बनाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश स्थायी रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई मामले इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण या निजी पक्षों द्वारा पूर्ण अधिग्रहण का खतरा बताया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत अपेक्षित व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस धारा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना निर्धारित करना राज्य का कर्तव्य है। प्रमुख सचिव गृह से हलफनामे में यह बताने के लिए भी कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर कमजोर स्थिति में रहने वालों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए डीएम क्या कार्रवाई कर सकते हैं।

बिकरु कांड के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका

कानपुर के चर्चित बिकरु कांड के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में नामजद जहान यादव सहित नौ आरोपियों की ज़मानत पर रिहा करने की मांग नामंजूर कर दी है। इन सभी पर गैंगस्टर के तहत भी मामला दर्ज़ है। जिसमें अपील दाखिल कर ज़मानत की मांग की गई थी। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति वानी रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि इसी मामले में सह आरोपी शिव तिवारी की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। याची पर भी वही आरोप है इसलिए समानता के आधार उसे भी ज़मानत दी जाए। याची 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद है।

वही ज़मानत का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने दलील दी कि पूर्व थानाध्यक्ष चौबेपुर थाना ने याची और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इन सभी पर बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर आठ पुलिस कर्मियों की हत्या करने का आरोप है। इस घटना में कई लोग घायल हुए और पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूट लिए गए। उनके कृत्य से समाज में दहशत पैदा हुई। समानता ज़मानत देने का एकमात्र आधार नहीं है। यदि आरोपियों को ज़मानत दी जाती है तो उनके कानून की पकड़ से दूर भाग जाने की संभावना है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए ज़मानत नामंजूर कर दी।

इसी क्रम में कोर्ट ने अन्य आरोपियों जयकांत चौबे, विष्णु कांत पाल, धर्मेंद्र कुमार, उमाकांत, छोटू शुक्ला, शशिकांत, राम सिंह, श्यामू बाजपेई की जमानत भी खारिज़ कर दी है। उल्लेखनीय है कि चौबे पुर थाना क्षेत्र में जुलाई 2020 में विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया था। रात के अंधेरे में पुलिस टीम को घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई जिसमें एक अधिकारी सहित आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। मामले का ट्रायल चल रहा है। कई आरोपी ज़मानत की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

Allahabad High Court Up Latest News Prayagraj News
